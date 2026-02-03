Nuovo ospedale Morelli, Curia: ‘Iter avviato quasi 10 anni fa, si attende l’ultimo passo’
Il portavoce regionale di Comunità Competente: "La città potrebbe avere un presidio moderno, inclusivo ed efficiente". La palla a Regione e Comune
03 Febbraio 2026 - 18:29 | Comunicato Stampa
“Il prossimo 23 dicembre saranno dieci anni dall’avvio ufficiale dell’iter burocratico per “l’ampliamento del nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria” il cui valore era stato determinato in euro 180.000.000“.
A scriverlo, in una nota, il portavoce regionale di Comunità Competente, Rubens Curia.
“Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2015 si ufficializzava, come valutabile, la manifestazione di interesse del GOM nell’ambito dei piani triennali d’investimento dell’INAIL. Nel luglio 2022 la Regione Calabria proponeva, inoltre, all’INAIL, la realizzazione della Palazzina Uffici e della Foresteria; l’ampliamento del Nuovo GOM; il completamento del Polo Onco-Ematologico; pertanto l’importo complessivo era pari ad euro 295.700.000,00.
L’intervento veniva approvato in toto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2022. Dal 7 febbraio 2025, esperiti tutti gli aspetti burocratici, si attende l’ultimo piccolo passo da parte della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria affinchè la Città Metropolitana abbia, finalmente, un presidio ospedaliero moderno, inclusivo – vedi foresteria – ed efficiente, dove un domani possa ben operare la nuova facoltà di medicina”.