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Playoff, Dierre: Jovan Miljanić show,30 punti in campo. Gara-2 a Reggio Calabria

“Infortunio ormai lontano ricordo. Ora testa a giovedì, sarà battaglia”

06 Maggio 2026 - 15:10 | Comunicato

Miljanic Dierre

Si è spenta da poco l’euforia per la vittoria in Gara-1 contro Comiso, e la Dierre si prepara già all’appuntamento decisivo di giovedì 8 maggio (ore 21, PalaLumaca). A tenere banco, nelle ultime ore, è stata anche la piacevole ospitata televisiva del duttile cestista Jovan Miljanić, protagonista assoluto della vittoria con 30 punti realizzati.

L’ala biancoblu è stata intervistata all’interno del format “Tiro da 4”, condotto da Giovanni Mafrici. Un ritorno gradito dopo la chiacchierata della scorsa settimana che ha subito sottolineato il lieto evento: “Trenta punti per lui nella vittoriosa uscita contro Comiso. Vuol dire che l’infortunio ormai, per fortuna, è un lontano ricordo“.

Miljanić non ha nascosto la soddisfazione: “È andato benissimo“. Un successo, quello della sua squadra, atteso e cercato, che ha ridato sprint all’ambiente. Il conduttore ha ricordato anche il compagno Elias Donati, autore del canestro decisivo e protagonista di una prestazione completa («ha messo in difficoltà i loro lunghi fisicamente enormi»), mentre Miljanić ha elogiato l’integrazione del nuovo arrivo: “Elo si è integrato benissimo, mi trovo molto bene con lui in campo“.

L’appuntamento è ora per giovedì al PalaLumaka (ore 21), perché il PalaCalafiore è out per un impegno teatrale. Una “battaglia”, come l’ha definita il giocatore: “Cercheremo di portarla a casa. Andare un’altra volta a Comiso, che è un campo caldo e un’ottima squadra, sarebbe brutto“. La formula dei playoff prevede la promozione diretta dalla C alla B senza spareggi, e il cammino passa obbligatoriamente da questa semifinale.

A proposito del suo ruolo, Miljanić ha chiarito: “Io gioco da quattro“. Da lì, mettere a segno 30 punti non è scontato: “È difficile, bisogna mettere voglia. Soprattutto in questa fase dei playoff, la voglia fa la differenza. Sto cercando di dare tutto per vincere“.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche degli avversari (Olympia Comiso, «ottima squadra, lunghi sopra categoria») e del possibile prossimo ostacolo Gela, con un pensiero agli Svincolati e al giovane allenatore Stefano Marisi. Ma l’attenzione resta tutta su giovedì: “Comunque – ha concluso Miljanić è un grandissimo traguardo essere qui. Ci prepariamo alla battaglia“.

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