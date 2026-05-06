Reggio, ok al regolamento per la definizione agevolata. Quartuccio: ‘Risultato che dà respiro ai cittadini’

“La definizione agevolata diventa realtà: un risultato che rafforza il Comune e dà respiro ai cittadini”.

A dirlo, in una nota stampa, il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Tributi e Personale, Filippo Quartuccio.

“L’approvazione del nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate segna un passaggio decisivo nella strategia di risanamento e modernizzazione della finanza comunale. Con questo provvedimento, l’amministrazione compie una scelta chiara: mettere ordine nei conti, recuperare risorse reali e offrire ai cittadini un percorso concreto per chiudere definitivamente le pendenze del passato.

La misura non si limita a facilitare i contribuenti: incide direttamente sulla solidità del bilancio, riduce il contenzioso, libera risorse oggi immobilizzate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e restituisce all’ente margini di programmazione più ampi e più credibili.

Un passaggio decisivo per conti più solidi

Questa scelta rappresenta un risultato politico-amministrativo di rilievo perché affronta un nodo storico: la presenza di crediti vetusti, difficili da riscuotere e spesso fonte di contenziosi lunghi e costosi. Con la definizione agevolata, l’amministrazione trasforma un problema strutturale in un’opportunità: recuperare entrate certe, alleggerire il carico burocratico e rafforzare la capacità dell’ente di investire e pianificare.

L’approccio indicato punta quindi a un doppio effetto: da un lato, una soluzione concreta per i cittadini che intendono regolarizzare le proprie posizioni; dall’altro, un impatto diretto sull’efficienza della macchina comunale, grazie alla riduzione del contenzioso e alla possibilità di rendere più credibile la programmazione finanziaria.

Scadenze, adesione e rateizzazione: cosa prevede il regolamento

Il regolamento introduce un percorso ordinato e trasparente:

• 15 luglio 2026 per la richiesta di quantificazione delle pendenze;

• 10 settembre 2026 per la dichiarazione di adesione;

• pagamento in unica soluzione o fino a 18 rate, con un tasso agevolato del 2%.

La misura si inserisce nel percorso di risanamento e modernizzazione della finanza comunale, con l’obiettivo di mettere ordine nei conti e recuperare risorse reali. In questo quadro, la definizione agevolata viene presentata come uno strumento capace di chiudere le pendenze del passato e, al tempo stesso, rafforzare la solidità complessiva del bilancio.

Equità, efficienza e stabilità: una misura che guarda al futuro

È un provvedimento che guarda al futuro:

• più equità per i cittadini,

• più efficienza per la macchina amministrativa,

• più stabilità per il bilancio comunale.

La definizione agevolata non è solo un adempimento normativo: è una scelta che punta a rendere Reggio Calabria più solida, più trasparente e più capace di affrontare le sfide finanziarie dei prossimi anni”.