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Confronto tra candidati sindaci a palazzo Alvaro, Battaglia: ‘Abbiamo ristrutturato i conti del Comune’

"Abbiamo recuperato credibilità presso le istituzioni e rispettiamo tutti i parametri previsti. Potremo contare su 10 milioni di euro di bilancio" le parole del candidato del csx

06 Maggio 2026 - 14:25 | Comunicato stampa

confronto Battaglia

Palazzo Alvaro ha ospitato un nuovo confronto pubblico con i candidati a sindaco della città di Reggio Calabria, organizzato dall’istituto superiore di formazione politico-sociale “Mons. Antonio Lanza”.

Presenti tre dei quattro candidati: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Saverio Pazzano, candidato de “La Strada”, ed Eduardo Lamberti Castronuovo per il polo civico. Ad aprire l’incontro è stata la direttrice dell’Istituto, Magda Galati, che ha ricordato la lunga tradizione di dialogo e confronto sui temi di maggiore rilevanza etica e civile promossa dall’ente formativo.

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Il confronto pubblico e i promotori dell’iniziativa

Il dibattito, moderato da Francesco Manganaro, titolare della cattedra di Diritto amministrativo dell’Università Mediterranea, si inserisce nel percorso annuale dell’Istituto, quest’anno dedicato alla geopolitica. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, la Consulta per le Aggregazioni Laicali e l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Il dibattito ha registrato una partecipazione particolarmente viva e attenta da parte del pubblico.

Bilancio comunale e risanamento: l’intervento di Battaglia

Tra gli interventi Battaglia ha affrontato il tema del bilancio comunale e del percorso di risanamento finanziario dell’ente.

«Dichiarare il dissesto avrebbe messo in ginocchio la città – ha dichiarato – non farlo è stato il primo atto d’amore per avviare un vero risanamento dei conti. Oggi abbiamo un bilancio trasparente che sta consentendo di cicatrizzare le ferite del passato. È stata realizzata un’importante operazione di ristrutturazione dei conti del Comune, attraverso un patto con lo Stato costantemente monitorato. Abbiamo recuperato credibilità presso le istituzioni e rispettiamo tutti i parametri previsti. Potremo contare su 10 milioni di euro di bilancio da immettere nel sistema dei servizi».

Decentramento, Sorical, Pnrr e beni confiscati

Sul tema delle circoscrizioni e del decentramento amministrativo, Battaglia ha spiegato:

«I municipi dovranno essere riempiti di contenuti. Cambia il sistema di governance dei Comuni e siamo davanti a una rivoluzione positiva. Le deleghe ai territori possono rendere la città realmente padrona del proprio futuro».

Il candidato ha poi affrontato il tema della gestione idrica e dei servizi pubblici locali, soffermandosi sul percorso di adesione a Sorical e sugli investimenti attesi.

Il candidato del centro sinistra ha evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale sempre in sinergia con la Prefettura e con gli altri enti istituzionali, facendo riferimento ai progetti finanziati attraverso il Pon Metro e il Pnrr. Un passaggio è stato dedicato ai beni confiscati alla criminalità organizzata:

«Abbiamo rimesso in circolo i beni confiscati attraverso nuovi bandi, restituendoli alla collettività e al tessuto sociale della città», ha concluso.

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