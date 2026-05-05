Verso una governance dello Stretto: confronto tra i candidati sindaco di Reggio Calabria e Messina

Si terrà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15:30, presso il Teatro dello Stretto di RTV a Villa San Giovanni, l’incontro promosso dall’osservatorio civico Eletto2026, in collaborazione con i media partner RTV, Gazzetta del Sud, CityNow, Stretto Web, Agenzia DIRE, Antenna del Mediterraneo, Tele Messina, dal titolo “Verso una governance dello Stretto”, che metterà a confronto i candidati a Sindaco delle città di Reggio Calabria e Messina.

L’evento sarà trasmesso in differita alle ore 21:30: su RTV Canale 77/677 del digitale terrestre Calabria. In streaming su www.reggiotv.it – on demand sull’ App ufficiale ReggioTv (iOS e Android). Sui Canali social di CityNow.

Lo Stretto come sistema urbano e funzionale

L’iniziativa nasce dalla lettura dello Stretto come sistema urbano e funzionale già integrato nei fatti, in cui infrastrutture, economia, università e dinamiche territoriali risultano fortemente interconnesse tra le due sponde, pur in assenza di una governance unitaria.

In questo contesto, i candidati si trovano a governare due Città Metropolitane che insistono sullo stesso spazio funzionale, aprendo una riflessione sulla possibilità di una responsabilità metropolitana dello Stretto come orizzonte di governo condiviso.

Il confronto assume così il carattere di una tribuna politica dello Stretto, con l’obiettivo di mettere a fuoco visioni e programmi su un’area già di fatto integrata.

La proposta per una governance dello Stretto

Il tema si inserisce inoltre nello scenario euro-mediterraneo, segnato dalle politiche dell’Unione Europea per il Mediterraneo e dal Piano Mattei, che rafforzano il ruolo dei territori di connessione tra Europa e Africa. In questa prospettiva, lo Stretto emerge come piattaforma strategica di sviluppo e relazione.

La proposta avanzata prevede la costruzione di una governance dello Stretto basata su tre elementi: una cabina istituzionale stabile tra enti metropolitani e Regioni, una struttura tecnica comune per progettazione e monitoraggio, e un documento strategico condiviso su mobilità, turismo, logistica e ricerca. A questo si affianca la richiesta di deleghe mirate alle Regioni Calabria e Sicilia su mobilità, fondi e sviluppo territoriale.

Il dibattito con i candidati sindaco

Ad aprire i lavori sarà il giornalista Pasquale Romano (CityNow/ReggioTV), seguito dall’introduzione di Marco Patanè, promotore dell’osservatorio civico Eletto2026. Il dibattito sarà moderato da Romano e dal dott. Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud, con la partecipazione di otto giornalisti delle principali testate locali.

Dentro questo percorso, Eletto2026 si configura come osservatorio civico che promuove la lettura delle dinamiche territoriali e la partecipazione al dibattito pubblico in modo indipendente e aperto.

La domanda finale resta aperta: lo Stretto è ancora una linea che divide, o un sistema che chiede di essere governato come tale?