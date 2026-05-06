Reggio, a Palazzo Alvaro la consegna delle targhe fedeltà ai Maestri del lavoro 2026

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 10:00, presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di presentazione dei nuovi Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito per l’anno 2026. L’iniziativa, promossa dal Consolato Metropolitano di Reggio Calabria dei Maestri del Lavoro, rappresenta un momento significativo di riconoscimento pubblico per i lavoratori che si sono distinti per professionalità, impegno e meriti nel corso della loro carriera.

L’onorificenza è stata conferita lo scorso 1° maggio a Catanzaro dal Prefetto Dott. Castrese De Rosa, con Decreto del Presidente della Repubblica, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose. Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i nuovi Maestri del Lavoro 2026 sono: Mario Nasuti, Francesco Saverio Polimeni e Pietro Talè (Poste Italiane), Michelangelo Riolo (Rete Ferroviaria Italiana) e Francesco Sicuro (Farmacia Possidonea) che sarà insignito a Roma.

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I nuovi Maestri del Lavoro 2026 e le Targhe Fedeltà

Durante la manifestazione saranno inoltre consegnate le Targhe Fedeltà ai Maestri del Lavoro iscritti da 10, 20, 30 e 35 anni alla Federazione, quale riconoscimento per il lungo impegno associativo. Alla cerimonia prenderanno parte Autorità locali, rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici, esponenti del mondo produttivo e i Consoli dei Maestri del Lavoro delle altre province calabresi.

L’evento, oltre a valorizzare i percorsi professionali premiati con la Stella al Merito, intende sottolineare anche la continuità del legame associativo, attraverso un riconoscimento dedicato alla fedeltà e alla partecipazione nel tempo.

San Giorgio d’Oro e progetto “Una Stella per la Scuola”

Nel corso della cerimonia, il Sindaco della Città di Reggio Calabria conferirà il prestigioso riconoscimento “San Giorgio d’Oro” al Maestro del Lavoro Ignazio Domenico Cereto, nell’ambito della collaborazione istituzionale tra il Comune e il Consolato.

Spazio anche al mondo della scuola con la premiazione degli studenti nell’ambito del progetto “Una Stella per la Scuola”, giunto alla sua terza edizione. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze scolastiche e gli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno 2025-2026 o in competizioni nazionali.

Saranno coinvolti diversi istituti del territorio, tra cui IC Montebello Jonico – Motta San Giovanni, ITT Panella Vallauri, IPSIA Siderno-Locri, ITE Piria, Liceo Scientifico “A. Volta” e la Scuola Primaria Caterina Troiani di Reggio Calabria.

Autorità presenti e patrocinio della Città Metropolitana

Alla cerimonia prenderanno parte Autorità locali, rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici, esponenti del mondo produttivo e i Consoli dei Maestri del Lavoro delle altre province calabresi. La manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.