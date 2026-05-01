Poste Italiane: 3 dipendenti reggini nominati ‘Maestri del lavoro’

Sono tre i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Reggio Calabria che saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli impiegati che riceveranno il riconoscimento sono; Mario Nasuti, Francesco Polimeni e Pietro Talè. La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo. A livello nazionale sono 97 le Stelle al Merito che verranno assegnate al Gruppo. La consegna, a cura della Prefettura di Catanzaro per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è prevista il prossimo 1° maggio presso la prefettura di Catanzaro.

“Sono onorato per la nomina a Maestro del Lavoro. Ringrazio il direttore della filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco, i capiservizio per aver proposto la mia candidatura. Ringrazio la squadra dell’ufficio perché Il loro supporto e la loro collaborazione sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo” ha commentato Mario Nasuti, direttore dell’ufficio postale di via Ecce Homo a Reggio Calabria.

“Inaspettato quanto gradito il riconoscimento per il lavoro svolto, tramite il conferimento della onorificenza della “Stella al merito del lavoro”. Un grazie va a tutti i miei colleghi e soprattutto al mio responsabile, Tommaso Sconti che mi ha sostenuto” ha detto Francesco Polimeni, impiegato presso il centro servizi Bancoposta della città dello Stretto.

Consegna il 1° maggio in Prefettura a Catanzaro

La consegna è prevista il 1° maggio presso la prefettura di Catanzaro, a cura della Prefettura di Catanzaro, e viene conferita per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”. Nel testo emergono anche i ringraziamenti rivolti ai referenti aziendali e ai colleghi, con un passaggio dedicato al direttore della filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco, e al responsabile Tommaso Sconti.

Requisiti e criteri per ottenere le Stelle al Merito del Lavoro

Le Stelle al Merito del Lavoro sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.