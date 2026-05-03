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Reggina-Sambiase: le formazioni ufficiali. Torrisi conferma tutti

Ultima giornata del campionato regolare e verdetti in testa e in coda ancora da emettere

03 Maggio 2026 - 14:10 | Redazione

Reggina Domenico Girasole

Le formazioni ufficiali di Reggina-Sambiase, gara valida per l’ultima giornata della stagione regolare.

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia, Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.
SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Frasson, Pantano, Di Giovanni, Cosmano; Kouame, Calabrò, Palermo; Costanzo, Ortolini, Furiato. All. Lio
A disposizione: Cullice, Strumbo, Colombatti, Sena, Cataldi, Francisco, Leumegni, Naccarato, Neves.
Arbitro: Adam Collier (Gallarate). Assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia), Matteo Lauri (Modena)

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RegginaReggio Calabria Calcio

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