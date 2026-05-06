Reggina: quale sarà la risposta dei tifosi per la sfida play off con l’A. Palermo?

Gli ultras diserteranno, la società ha praticato pezzi ultra popolari e lanciato lo slogan: "Sosteniamola"

La stagione della Reggina si trascina verso la sua coda più amara, tra delusione sportiva e frattura sempre più evidente con una buona parte della tifoseria. Un finale che, ancora una volta, lascia l’amaro in bocca e apre interrogativi pesanti sul presente e sul futuro.

Domenica andrà in scena il playoff contro l’Athletic Palermo, ma l’attenzione sembra spostarsi quasi interamente fuori dal campo. Il tifo organizzato ha infatti già annunciato la propria assenza sugli spalti: niente Curva Sud, niente cori, niente sostegno. Al loro posto, una manifestazione lungo il corso Garibaldi, scelta come forma di protesta dopo la contestazione di domenica.

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Una presa di posizione netta, che segna un punto di rottura netto, in contrapposizione ad una parte di pubblico, invece, che in qualche modo ha fatto intendere di non aver gradito quel tipo di contestazione. Perché se da un lato c’è chi ha deciso di disertare, dall’altro resta da capire quale sarà la risposta del resto del pubblico amaranto.

Un segnale, in questo senso, era arrivato già al termine della sfida vinta contro il Sambiase, quando una parte dei tifosi ha scelto di applaudire la squadra mentre rientrava negli spogliatoi. Un gesto che ha sorpreso e che è stato interpretato da alcuni come una risposta alla linea dura della Curva Sud.

La sensazione è quella di una tifoseria spaccata, divisa tra chi non intende più sostenere questo progetto e chi, invece, prova comunque a restare al fianco della squadra fino alla fine. Punti di vista.

In tutto questo, la società ha provato a giocarsi una carta, puntando su prezzi estremamente popolari e su una campagna di prevendita accompagnata dallo slogan “Sosteniamola”. Un tentativo evidente di provare a portare un pò di gente al Granillo, cercando di evitare che una semifinale play off si giochi davanti a spalti semivuoti.

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Basterà? La risposta arriverà domenica, quando si capirà se a prevalere sarà la protesta o la voglia, comunque, di esserci. Vedremo quanti saranno i tifosi allo stadio e quanti in marcia sul corso Garibaldi insieme agli ultras.