Play off, Reggina-A.Palermo: al via la prevendita. Prezzi stracciati

AS Reggina 1914 comunica che dalle 16.30 di martedì 5 maggio, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-A. Palermo, in programma domenica 10 maggio alle ore 16 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per il I turno dei play off.

PREZZI BIGLIETTI COMPRENSIVI DI PREVENDITA PER ABBONATI STAGIONE 2025/26

Prelazione acquisto biglietti e posto fino a giovedì 07/05/26

CURVA SUD – UNDER 18 € 1

CURVA SUD – DONNE € 3

CURVA SUD – INTERO € 5

TRIBUNA OVEST – UNDER 18 € 3

TRIBUNA OVEST – DONNE € 6

TRIBUNA OVEST – INTERO € 10

TRIBUNA VIP – INTERO € 25

Per effettuare l’acquisto on line, l’abbonato dovrà inserire il NUMERO TESSERA presente sull’abbonamento stagionale. (es. RC1000002939)

Per l’acquisto presso lo Store Reggina 1914 e i punti vendita autorizzati, sarà necessario presentare il documento d’identità e l’abbonamento.

PREZZI BIGLIETTI (PIÙ PREVENDITA) PER NON ABBONATI

Biglietti disponibili da venerdì 08/05/26

CURVA SUD – UNDER 18 € 1

CURVA SUD – DONNE € 3

CURVA SUD – INTERO € 5

TRIBUNA OVEST – UNDER 18 € 3

TRIBUNA OVEST – DONNE € 6

TRIBUNA OVEST – INTERO € 10

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Domenica mattina dalle ore 11 alle 13

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI

Biglietto unico al costo di € 5 prevendita inclusa acquistabile on line sul portale Vivaticket e nelle prevendite autorizzate. Tagliando non acquistabile allo stadio il giorno della gara.