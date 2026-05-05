Giovani Democratici Calabria, incarico per il reggino Andrea Battaglia

“Esprimo immensa soddisfazione per il nuovo incarico ricevuto in seno alla Segreteria Regionale dei Giovani Democratici della Calabria.

Nello svolgere il ruolo di Coordinatore della Segreteria Regionale con deleghe all’Economia, alle Imprese ed alle Professioni, sarò pronto ad interfacciarmi anche con le associazioni di categoria giovanili, per costruire insieme il futuro dei giovani calabresi.

Ringrazio l’amico, prima, e Segretario, poi Francesco Mendicino per la fiducia in me riposta.

Sono pronto ad esercitare al meglio questa mia nuova funzione e sono certo di avere il supporto della mia federazione metropolitana e cittadina di appartenenza.

Ringrazio anche la mia famiglia per la formazione politica e personale che mi ha fornito sin dai primi anni di vita.

Sono consapevole del fatto che la politica altro non sia che trasformare in servizi ed in opportunità i bisogni della società.

Come Giovani Democratici calabresi abbiamo il compito di intercettare i bisogni dei giovani calabresi, interpretarli e trasformarli in servizi.

Invito tutti i giovani calabresi ad interessarsi della politica e ad intervenire nella cosa pubblica: solo così possiamo invertire le sorti del nostro territorio.

Basta fughe dei cervelli, bisogna avere il diritto di scegliere liberamente di restare”.