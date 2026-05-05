Occhiuto a Bruxelles: focus su fondi Ue, caro energia e aree interne

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarà in missione a Bruxelles mercoledì 6 e giovedì 7 maggio per incontrare i vertici della Direzione generale per l’Occupazione, gli Affari sociali e l’Inclusione (DG Empl) e della Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG Regio) della Commissione europea.

I temi al centro della missione

Nel corso degli incontri, il governatore porterà all’attenzione delle istituzioni europee diversi temi di rilievo, tra cui la possibilità di attuare misure straordinarie per contrastare il caro energia e carburanti a sostegno delle famiglie in difficoltà, le nuove strategie in materia di diritto alla casa e le iniziative a favore delle aree interne.

Particolare attenzione sarà dedicata, inoltre, alle proposte già avanzate dalla Regione Calabria per garantire una gestione efficace e tempestiva dei fondi comunitari, tenendo conto delle esigenze delle famiglie che vivono condizioni di disagio sociale.

Fondi europei e revisione dei programmi Ue

Saranno affrontate anche le tematiche connesse all’attuazione delle novità introdotte dalla revisione di metà periodo dei programmi dell’Unione europea.

Il presidente Occhiuto incontrerà, per tali finalità, il direttore generale della DG Empl, Mario Nava, e il direttore generale della DG Regio, Nicola De Michelis.

Gli incontri istituzionali a Bruxelles

Nel corso della missione, il governatore avrà inoltre un importante incontro bilaterale con Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle regioni, e parteciperà – in qualità di membro effettivo – alle sedute plenarie del Comitato previste in entrambe le giornate.

Nella seduta plenaria di giovedì 7 è infine calendarizzato l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la Politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, per la presentazione dei risultati del riesame intermedio del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.