Reggio, al cineteatro metropolitano in scena ‘La battaglia d’Aspromonte’

Nell’ambito della prestigiosa rassegna Un palco per la città, il Cine Teatro Metropolitano DLF si prepara ad ospitare un evento culturale di eccezionale valore: “La Battaglia d’Aspromonte”

Lo spettacolo, un reading scenico multimediale, avrà luogo sabato 16 maggio alle ore 19:00. L’opera è liberamente tratta da Aspromonte – Poema del Quattrocento, volume che nasce dalla cura scientifica e letteraria della Prof.ssa Carmelina Sicari. Nato da un’idea originale di Dario Zema, lo spettacolo si avvale del testo e della regia di Francesco Sgrò, che trasforma il poema epico in un’esperienza immersiva totale, capace di coniugare la parola recitata con suggestioni visive e sonore.

Tra storia, mito e poesia: la trama e la messinscena

La trama è incentrata su alcuni episodi della Chanson D’Aspremont, poema di autore anonimo che vede come protagonisti Carlo Magno e i Paladini di Francia, e narra le vicende precedenti al ciclo dei poemi carolingi.

L’impatto estetico della messinscena è garantito dal visual concept e dalle immagini di scena curate da Dario Zema, mentre la tessitura sonora è affidata alle musiche originali di Andrea Francesco Calabrese. Sul palco, il cast darà voce e corpo alle vicende aspromontane: si alterneranno le interpretazioni di Andrea Francesco Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesco Sgrò e Dario Zema. L’introduzione della serata sarà curata da Annalisa Locatelli.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire le radici letterarie del territorio reggino attraverso un linguaggio contemporaneo e tecnologico, in una cornice di grande prestigio.

Dettagli dell’evento e contatti

DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: Sabato 16 maggio 2026

Orario: 19:00

Location: Cine Teatro Metropolitano DLF, Reggio Calabria

Ingresso: € 5,00

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Cine Teatro Metropolitano DLF

Via Nino Bixio, 44 Reggio Calabria

Tel. 09651659776 – 330405732

email info@dlfreggiocalabria.it