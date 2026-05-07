Reggio, al cineteatro metropolitano in scena ‘La battaglia d’Aspromonte’
La battaglia d'Aspromonte
07 Maggio 2026 - 17:24 | Comunicato stampa
Nell’ambito della prestigiosa rassegna Un palco per la città, il Cine Teatro Metropolitano DLF si prepara ad ospitare un evento culturale di eccezionale valore: “La Battaglia d’Aspromonte”
Lo spettacolo, un reading scenico multimediale, avrà luogo sabato 16 maggio alle ore 19:00. L’opera è liberamente tratta da Aspromonte – Poema del Quattrocento, volume che nasce dalla cura scientifica e letteraria della Prof.ssa Carmelina Sicari. Nato da un’idea originale di Dario Zema, lo spettacolo si avvale del testo e della regia di Francesco Sgrò, che trasforma il poema epico in un’esperienza immersiva totale, capace di coniugare la parola recitata con suggestioni visive e sonore.
Tra storia, mito e poesia: la trama e la messinscena
La trama è incentrata su alcuni episodi della Chanson D’Aspremont, poema di autore anonimo che vede come protagonisti Carlo Magno e i Paladini di Francia, e narra le vicende precedenti al ciclo dei poemi carolingi.
L’impatto estetico della messinscena è garantito dal visual concept e dalle immagini di scena curate da Dario Zema, mentre la tessitura sonora è affidata alle musiche originali di Andrea Francesco Calabrese. Sul palco, il cast darà voce e corpo alle vicende aspromontane: si alterneranno le interpretazioni di Andrea Francesco Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesco Sgrò e Dario Zema. L’introduzione della serata sarà curata da Annalisa Locatelli.
L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire le radici letterarie del territorio reggino attraverso un linguaggio contemporaneo e tecnologico, in una cornice di grande prestigio.
Dettagli dell’evento e contatti
DETTAGLI DELL’EVENTO
Data: Sabato 16 maggio 2026
Orario: 19:00
Location: Cine Teatro Metropolitano DLF, Reggio Calabria
Ingresso: € 5,00
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Cine Teatro Metropolitano DLF
Via Nino Bixio, 44 Reggio Calabria
Tel. 09651659776 – 330405732
email info@dlfreggiocalabria.it
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