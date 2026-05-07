Lavoro, formazione e imprese, tutto pronto per il ‘Career Day 2026’. Il programma

Entra nel vivo il Career Day 2026 promosso da Unindustria Calabria, in programma venerdì 8 e sabato 9 maggio al Polo Fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro. Accanto agli incontri tra aziende e candidati, la manifestazione proporrà un fitto calendario di appuntamenti istituzionali dedicati ai temi centrali del lavoro, del mismatch occupazionale, della formazione tecnica e universitaria, delle politiche per l’occupazione e degli strumenti a sostegno dello sviluppo produttivo.

Venerdì 8 maggio, l’apertura dei lavori sarà affidata al confronto su “Mismatch occupazionale: le sfide del mercato del lavoro calabrese” (ore 10:30), con Aldo Ferrara, presidente Unindustria Calabria, Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero Interno, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Natale Mazzuca, vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alle Politiche di Sviluppo per il Mezzogiorno e presentazione del paper Istituto “G. Tagliacarne”, a cura di Paolo Cortese.

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Nel pomeriggio, il talk “ITS: la strada breve per il lavoro di qualità” (ore 15:00) vedrà la partecipazione di Giovanni Calabrese, assessore regionale alle Politiche attive del Lavoro; Riccardo Di Stefano, Confindustria Education e Open Innovation; Guido Torrielli, Rete Fondazioni ITS Italia; Nando Minnella, dg Struttura Tecnica per la Promozione della Filiera Formativa Tecnologico Professionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Loredana Giannicola,dg USR Calabria e Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria. A seguire (ore 16:30), “Regione e imprese: partner per la crescita” con Simona Sità ed Enrico Esposito,referenti Bandi Padel Regione Calabria.

Sabato 9 maggio, alle 11:00 il panel “Sinergie tra Università e Imprese” con i Rettori degli Atenei calabresi Giovanni Cuda (UMG Catanzaro), Gianluigi Greco (Unical) e Giuseppe Zimbalatti (Unirc), l’europarlamentare Giuseppina Princi e Fortunato Amarelli, presidente DIH Calabria. Alle 14:30, “Diamo Sprint alla Calabria: giovani che fanno impresa”, con Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente dei Giovani Imprenditori Unindustria Calabria; Eulalia Micheli, assessore regionale alle Politiche giovanili; Leone Luca Noto, Expert Panel Confindustria; Vincenzo Igor Richichi, Sviluppo Italia Lavoro; Alessandro Zanfino, ad diFincalabra; Francesco Biacca, fondatore di Evermind srl; e Teresa Citraro, direttore Inail Calabria. Le conclusioni saranno affidate ad Aldo Ferrara.