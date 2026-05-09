Villa Arangea celebra le mamme con dolci che parlano al cuore

Ci sono amori che non chiedono nulla e danno tutto. Quello di una madre è così: silenzioso, presente, quotidiano. Vive nei gesti piccoli, nelle attenzioni, nelle parole dette al momento giusto. E la Festa della Mamma, che quest’anno si celebra domenica 10 maggio, diventa l’occasione per fermarsi e restituire almeno un po’ di quella dolcezza ricevuta ogni giorno.

Per questa ricorrenza, Villa Arangea propone una selezione di dolci artigianali pensati per celebrare le mamme con eleganza, gusto e un pizzico di poesia.

Torte per ogni mamma

Il laboratorio reggino ha preparato diverse proposte, adatte a ogni momento della giornata e a ogni tavola di famiglia.

Tra le protagoniste ci sono le torte tonde, disponibili nei gusti nocciola e cioccolato, chantilly e fragole e chantilly e frutti rossi. Sapori morbidi, freschi, avvolgenti. Dolci pensati per essere condivisi, fetta dopo fetta, tra sorrisi e ricordi.

Non mancano le torte a forma di cuore, perfette per chi vuole trasformare il dessert in una dedica, e le torte alla frutta, colorate, leggere e primaverili.

Monoporzioni e semifreddi

Per chi cerca un pensiero più delicato, Villa Arangea propone anche monoporzioni artigianali nei gusti setteveli, fragole, nocciola e pistacchio, nocciola e cioccolato.

La proposta continua con le torte semifreddo, ideali per la stagione, nei gusti Rocher, Dubai Chocolate, pistacchio e setteveli. Fresche, cremose, eleganti.

Una festa piena di dolcezza

A completare l’offerta ci sono 15 gusti di gelati mignon, la scenografica frutta realistica, semifreddi, setteveli, torte gelato, zuccotti e profiterol.

Spazio anche alla pasticceria mignon, con bocconcini misti, tartine, babbaini, cannolicchi, éclair e tante altre piccole creazioni pensate per comporre vassoi ricchi e raffinati.

Un dolce gesto per dire grazie

La Festa della Mamma non ha bisogno di grandi promesse. A volte basta un dolce scelto con cura, una tavola apparecchiata, un momento condiviso.

Villa Arangea accompagna questa giornata con creazioni pensate per parlare al cuore. Perché dire “grazie mamma” può essere semplice. E può avere il profumo di una torta appena preparata.