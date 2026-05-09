Tragedia in Calabria, giovane operaio perde la vita schiacciato da una colonna di cemento

Un operaio di 23 anni, di nazionalità senegalese, è morto oggi a Paola (Cosenza) mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del Lungomare San Francesco di Paola. Sul posto è giunto il procuratore Domenico Fiordalisi, che coordina gli accertamenti sull’incidente, svolti dal personale del commissariato di Paola della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l’allestimento delle docce.

Gli accertamenti sulla tragedia e la sicurezza

L’episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in vista della stagione estiva. La Procura della Repubblica ha immediatamente avviato le procedure necessarie per verificare il rispetto delle normative vigenti all’interno del cantiere balneare.

Gli agenti della Polizia di Stato stanno raccogliendo testimonianze e rilievi tecnici per determinare le cause strutturali che hanno portato al crollo della colonna. La salma del giovane lavoratore è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Fonte: Ansa Calabria