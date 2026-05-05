Giunta Regionale Coni: bilancio approvato insieme a tutti i punti all’ordine del giorno

Si è riunita la Giunta Regionale del CONI Calabria, con la partecipazione al completo di tutti i suoi componenti. Nel corso della seduta sono stati esaminati e discussi diversi temi strategici per il futuro dello sport calabrese, con particolare attenzione alle politiche di sviluppo dell’attività sportiva sul territorio, al sostegno delle società e associazioni e alla promozione della pratica sportiva tra i giovani.

La Giunta ha inoltre approvato all’unanimità il bilancio, unitamente a tutti i punti all’ordine del giorno, a conferma di una piena condivisione delle scelte adottate.

Un segnale chiaro di coesione e unità di intenti da parte dell’intero organismo, che rafforza il percorso intrapreso e conferma la volontà comune di lavorare in maniera sinergica per garantire alla Calabria un futuro sportivo sempre più solido e radioso, futuro che questa terra merita e chiede a gran voce come testimoniano i risultati della FIGC (Campioni d’Italia U19 nel trofeo delle Regioni di Calcio a 5) e della FIDASC (Campioni d’Italia di Tiro a Palla) a cui vanno i complimenti del presidente Tino Scopelliti e di tutta la Giunta.

La riunione ha ribadito il ruolo centrale dello sport come leva di crescita sociale, educativa e territoriale, nonché l’impegno del CONI Calabria nel promuovere iniziative e progettualità capaci di valorizzare le eccellenze sportive regionali.