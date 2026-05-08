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Reggina: gli ultras chiamano le istituzioni politiche, Cannizzaro ha risposto

Prevista per domenica una manifestazione pacifica dei tifosi sul corso Garibaldi

08 Maggio 2026 - 16:10 | Redazione

Onorevole Francesco Cannizzaro

La contestazione di domenica scorsa avrà un seguito, anzi lo ha già avuto. Dopo la vibrante protesta degli ultras allo stadio, la città è stata tappezzata con striscioni di invito all’attuale società ad andare via e liberare il club. Per domenica prossima, nello stesso orario in cui la Reggina scenderà in campo per affrontare l’Athletic Palermo, i tifosi marceranno sul corso Garibaldi e per le ore 18 hanno invitato le istituzioni politiche a presenziare: “Chiediamo un confronto pubblico, trasparente e immediato con tutte le istituzioni coinvolte e con i candidati a sindaco delle prossime elezioni, affinchè dicano alla città quali saranno le azioni che intenderanno mettere in atto per liberarci da Ballarino e company“.

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La risposta di Cannizzaro

L’onorevole Cannizzaro, interpellato da CityNow sull’argomento, ha così risposto: “La protesta dei tifosi? Vedrò di cosa si tratta, certamente non mi va di andare sotto campagna elettorale a promettere qualcosa, mi regolerò nelle prossime ore“.

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