Reggina: gli ultras chiamano le istituzioni politiche, Cannizzaro ha risposto

La contestazione di domenica scorsa avrà un seguito, anzi lo ha già avuto. Dopo la vibrante protesta degli ultras allo stadio, la città è stata tappezzata con striscioni di invito all’attuale società ad andare via e liberare il club. Per domenica prossima, nello stesso orario in cui la Reggina scenderà in campo per affrontare l’Athletic Palermo, i tifosi marceranno sul corso Garibaldi e per le ore 18 hanno invitato le istituzioni politiche a presenziare: “Chiediamo un confronto pubblico, trasparente e immediato con tutte le istituzioni coinvolte e con i candidati a sindaco delle prossime elezioni, affinchè dicano alla città quali saranno le azioni che intenderanno mettere in atto per liberarci da Ballarino e company“.

Leggi anche

La risposta di Cannizzaro

L’onorevole Cannizzaro, interpellato da CityNow sull’argomento, ha così risposto: “La protesta dei tifosi? Vedrò di cosa si tratta, certamente non mi va di andare sotto campagna elettorale a promettere qualcosa, mi regolerò nelle prossime ore“.