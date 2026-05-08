Reggina: nuovi striscioni in città, nuovi inviti ad andare via alla società – FOTO

A distanza di qualche giorno dalla prima affissione, gli ultras della Curva Sud hanno collocato altri striscioni in zone diverse della città, tra cui uno in particolare davanti al cancello del centro sportivo S. Agata. L’invito è sempre lo stesso, liberare la Reggina ed è rivolto all’attuale proprietà. Si ricorda che domenica gli ultras non saranno presenti allo stadio per protesta.

Leggi anche