Triple e difesa: Benevento ferma la Viola e riapre i playoff

La Redel Viola cade a Benevento e la serie torna sull’1-1. Domenica a Reggio Calabria la bella decisiva per il passaggio del turno

La Redel Viola non riesce nell’impresa di sbancare il palazzetto di Benevento e torna in riva allo Stretto con la serie sull’1-1.

Si deciderà tutto domenica a Reggio, con i neroarancio che dovranno trovare subito il ritmo gara e le giuste contromisure ad una Miwa Energia che con una difesa intelligente e il tiro da tre a colpire nei momenti clou, ha controllato gioco e punteggio per larghi tratti del match.

Partono meglio i padroni di casa in una gara accesissima sin dalle prime battute. I beneventani vogliono dimostrare di fronte al pubblico di casa di poter continuare a vivere il sogno play-off, è la difesa a zona match-up e le veloci transizioni mettono inizialmente in difficoltà i ragazzi allenati da coach Cadeo.

Laquintana torna in campo dopo il lungo stop per infortunio (il suo tabellino segnerà 12 punti a fine gara), ma i neroarancio non trovano spazi e le giuste letture per pungere la difesa della Miwa. Laganà e compagni subiscono la pressione degli avversari che sporcano tiri e passaggi.

I primi due quarti scivolano via con Benevento sempre avanti nel punteggio arrivando anche sul +13. Poco prima del riposo lungo Fiusco e Laganà segnano punti pesanti (14 a testa a fine gara) che riducono il divario tra le due squadre.

Al rientro dagli spogliatoi la Viola recupera e si porta anche avanti nel punteggio grazie ad una buona difesa a zona che spariglia le manovre beneventane, ma le bombe di Murolo e Bongiovanni riscavano il solco tra le due squadre. Si va all’ultimo break sul 69-56.

La Miva non molla un centimetro per mantenere il controllo del punteggio, due bombe di Maresca e Laquintana accorciano ancora le distanze ma Acosta (miglior realizzatore del match con 21 punti) e Murolo (mvp con 18 punti, assist e 21 di valutazione) spingono ancora i compagni avanti.

Ultimo quarto, coach Cadeo ributta nella mischia Laquintana con Laganà a creare soluzioni offensive, la coppia Marini Maresca difende il pitturato e Clark in cabina di regia. Difesa e giro palla riportano i neroarancio in partita e a -4 dagli avversari 72-68.

Nel finale i padroni di casa sono più cinici, Clark sbaglia tre tiri importanti e Maresca fa uno su tre dalla lunga. I neroarancio sciupano l’ultima occasione di rimonta, finisce 84-77.

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Il gruppo neroarancio incassa la sconfitta e guarda già a domenica prossima per la “bella” a Reggio Calabria, dove il pubblico di casa dovrà essere il sesto uomo per superare l’energica e ambiziosa Benevento.