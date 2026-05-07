Playoff Serie B, la Redel Viola cade a Benevento, Monopoli vittoriosa sulla Carver. Risultati ottavi

Ragausa esce sconfiltta dalla trasferta di Angri e dice addio ai playoff, Matera passa ai quarti

Si è conclusa gara 2 degli ottavi dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Atmosfera delle grandi occasioni al palazzetto di Benevento dove i padroni di casa della Miwa Energia sfidano la Redel Viola per continuare la loro prima esperienza “post-season”. Gara combattuta e su ritmi altissimi sin dalle prime battute coi beneventani in vantaggio per tre quarti di gara. Nell’aultima frazione i tentativi di rimonta neroarancio sono spenti dal Murolo e compagni. Vince Benevento, si va a gara 3 al Palacalafiore.

Sugli altri campi, Brindisi compie l’impresa vincendo in trasferta contro l’Olimpia Cagliari, mentre la Carver di Roma perde a Monopoli e giocherà l’accesso ai quarti in gara 3 tra le mura amiche.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

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Gara 2 Ottavi

Action Now Monopoli – Carver Cinecittà Roma 85-76

Angri Pallacanestro – Virtus Ragusa 74-59

Cestistica Benevento – Redel Viola 84-77

Barcellona Basket – Stella EBK Roma 71-68

Nuovo Basket Aquilano – Virtus Matera 86-89

Basket Academy Catanzaro – Stella Azzurra Viterbo 84-72

Basket School Messina – Felice Scandone Avellino 82-72

Esperia Olimpia Cagliari – Dinamo Basket Brindisi 68-74

Ottavi – Risultati delle serie

Carver Cinecittà Roma – Action Now Monopoli 1-1

Virtus Ragusa – Angri Pallacanestro 0-1

Redel Viola – Cestistica Benevento 1-1

Stella EBK Roma – Barcellona Basket 1-1

Virtus Matera – Nuovo Basket Aquilano 2-0

Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 1-1

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 1-1

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 1-1