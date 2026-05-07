Taekwondo, oro per Andy Saverio Latella ai combattimenti interregionali Calabria

Nuova soddisfazione per lo sport reggino. Andy Saverio Latella ha conquistato la medaglia d’oro ai combattimenti interregionali Calabria 2026, disputati lo scorso 2 maggio a Corigliano-Rossano.

L’atleta, tesserato con la A.S.D. Taekwondo Crossfighter del maestro Antonio Siclari di Reggio Calabria, si è imposto nella categoria -59 kg blu/rossa, al termine di una prova di grande carattere.

Tre incontri vinti e medaglia d’oro

Latella ha affrontato e vinto tre incontri contro avversari di buon livello, riuscendo a chiudere la competizione sul gradino più alto del podio.

Un risultato che conferma il percorso di crescita dell’atleta reggino, già protagonista negli anni in diverse manifestazioni nazionali. Andy partecipa infatti con continuità ai campionati italiani e agli appuntamenti più importanti del panorama nazionale, ottenendo risultati positivi e facendo parte anche della rappresentativa calabrese.

Il ringraziamento alla FITA e al maestro Siclari

La vittoria di Corigliano-Rossano arriva dopo un lavoro costante in palestra e una preparazione seguita con attenzione dalla società sportiva reggina. A margine del risultato, è arrivato anche un messaggio di ringraziamento:

“Ci tengo a ringraziare la FITA e il maestro Antonio Siclari per la serietà e la professionalità nel preparare questi giovani atleti a esibirsi ad alti livelli”.

Un oro che premia l’impegno di Andy Saverio Latella, ma anche il lavoro portato avanti dalla A.S.D. Taekwondo Crossfighter, realtà sportiva reggina impegnata nella crescita tecnica e umana dei propri atleti.