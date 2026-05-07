Calcio Giovanile: Real Bagnara Campione Provinciale FIGC Under 13

Grande traguardo per il Real Bagnara, che conquista per il secondo anno consecutivo il Campionato Provinciale FIGC Esordienti Under 13 al termine di una stagione straordinaria, vissuta sempre da protagonista. Un successo che conferma la costante crescita della società e l’eccellente lavoro svolto nel settore giovanile.

Il Real Bagnara ha chiuso al primo posto sia la prima che la seconda fase del campionato, dimostrando continuità, organizzazione e un calcio di altissimo livello. Prestazioni convincenti che hanno permesso alla squadra di conquistare l’accesso al triangolare finale contro la ASD Rosarnese e la Gioiese.

Nelle sfide decisive il Real Bagnara ha mostrato tutta la propria forza, imponendosi con autorità su entrambe le avversarie senza subire nemmeno una rete. La squadra ha controllato le gare dal primo all’ultimo minuto, imponendo ritmo, qualità e intensità, senza concedere spazio al gioco degli avversari.

Il gruppo si è distinto sotto ogni aspetto, tecnico, tattico e mentale, esprimendo un calcio spettacolare, ricco di qualità, azioni ben costruite e gol di grande livello che hanno entusiasmato il pubblico presente.

Grande merito va al mister Luigi Puntorieri, che con passione, competenza e professionalità ha guidato la squadra durante tutta la stagione. Il lavoro svolto negli allenamenti ha permesso ai giovani calciatori di sviluppare una precisa identità di gioco, fondata su tecnica, disciplina e spirito di sacrificio.

Un ringraziamento speciale va anche al presidente Domenico Minutolo, il cui sostegno e la cui dedizione hanno contribuito in modo determinante a questo straordinario risultato. Il secondo titolo consecutivo rappresenta il premio per un progetto sportivo importante, basato sulla crescita dei giovani e sui valori autentici dello sport.

Per il Real Bagnara si tratta di un trionfo pienamente meritato, destinato a entrare nella storia del settore giovanile del club e a confermare il valore di una società che continua a costruire talenti e regalare soddisfazioni ai propri tifosi.