Legalità e scelte consapevoli, all’Istituto Salesiano di Reggio il progetto ‘Il coraggio del bene’

Lo scorso 30 aprile si è svolto il penultimo appuntamento del progetto sulla legalità “Il coraggio del bene”, iniziativa promossa dalla Regione Calabria e rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Salesiano, oltre che all’intera comunità educativa.

Al centro dell’incontro il confronto diretto con i ragazzi sui temi della legalità, della responsabilità personale e delle scelte consapevoli.

Protagonisti del dialogo sono stati il Capitano dei Carabinieri della sezione di Reggio Calabria, F. Severi, e il Brigadiere dell’Arma, G. Di Prima. I rappresentanti dell’Arma hanno saputo parlare agli studenti con un linguaggio semplice, diretto e vicino alla loro sensibilità, affrontando argomenti delicati ma fondamentali per la crescita dei più giovani.

Il valore delle scelte fatte da giovani

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato il racconto personale del Capitano Severi. La sua testimonianza ha permesso agli studenti di riflettere su quanto le decisioni prese durante la giovinezza possano incidere sul futuro.

Muovendosi tra i banchi e coinvolgendo direttamente i ragazzi, i Carabinieri hanno stimolato un confronto aperto sui rischi legati al superamento dei limiti e sull’importanza di imparare a riconoscere il peso delle proprie azioni.

Particolare attenzione è stata dedicata a temi di stretta attualità come bullismo, cyberbullismo e comportamenti illeciti. Ai ragazzi è stato spiegato come certi errori possano avere conseguenze concrete, anche sul piano penale, e compromettere la serenità personale e le future opportunità lavorative.

Bullismo, cyberbullismo e responsabilità

Durante l’incontro è emerso con forza un messaggio: ogni parola, ogni gesto e ogni scelta hanno un peso. Anche le frequentazioni e i comportamenti del presente possono riflettersi sulla vita adulta.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di aiutare gli studenti a costruire una coscienza critica e un senso di responsabilità solido, partendo dalla comprensione delle regole non come imposizioni, ma come strumenti di libertà e tutela.

A conclusione dell’appuntamento è stato proiettato un breve video sull’Arma dei Carabinieri, attraverso il quale gli studenti hanno potuto conoscere più da vicino i diversi compiti svolti quotidianamente sul territorio nazionale.

Un percorso per formare i cittadini di domani

La partecipazione degli studenti è stata spontanea e sentita. Un segnale importante, che conferma il valore di percorsi educativi capaci di parlare ai giovani sin dall’infanzia.

Seminare oggi il rispetto delle regole, il senso del limite e l’attenzione verso gli altri significa contribuire alla formazione dei cittadini di domani. La legalità, in questo senso, diventa una strada concreta per scegliere il bene e la giustizia nella vita quotidiana.

Il percorso di cittadinanza consapevole si concluderà a breve con l’ultimo appuntamento del progetto, che vedrà la partecipazione dell’Onorevole G. Princi, chiamata a chiudere il ciclo di incontri e a ribadire l’importanza di agire sempre nel segno del bene comune e del rispetto della legge.