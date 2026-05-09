Notre Dame de Paris conquista Reggio: due serate di successo, questa sera il gran finale

Dopo lo straordinario successo de La Divina Commedia al Teatro Cilea, Reggio Calabria si conferma città capace di accogliere i grandi eventi musicali. Al Palacalafiore di Pentimele è il turno di Notre Dame de Paris, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, arrivato in riva allo Stretto per una tre giorni attesissima.

Le prime due serate hanno confermato le aspettative. Grande partecipazione di pubblico, spettatori di ogni età e un’atmosfera da evento speciale per una delle opere musicali più amate al mondo.

Notre Dame de Paris, Reggio risponde presente

Lo spettacolo, in programma dal 7 al 9 maggio, rientra nella ricca programmazione della 40ª edizione dei Fatti di Musica, la storica rassegna ideata e diretta dal promoter Ruggero Pegna.

Già alla vigilia erano oltre 7 mila i biglietti staccati, segno di un’attesa forte per quello che potrebbe essere l’ultimo passaggio in Calabria, almeno per diversi anni, di Notre Dame de Paris.

Il Palacalafiore si è trasformato così in un grande teatro, pronto ad accogliere una produzione imponente, tra scenografie rinnovate, musiche potenti, coreografie, acrobazie e un cast di primo livello.

Il colossal di Cocciante emoziona il Palacalafiore

Ispirata al celebre romanzo di Victor Hugo, l’opera musicale porta la firma di Riccardo Cocciante per le musiche, con le liriche di Luc Plamondon nella versione italiana di Pasquale Panella.

Sul palco nomi storici e nuovi protagonisti: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone nei panni di Febo ed Elhaida Dani come Esmeralda. Con loro anche Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi e Massimiliano Lombardi, insieme a ballerini e acrobati.

Una macchina scenica gigantesca, capace di unire musica, teatro e danza in uno spettacolo che continua a richiamare pubblico in tutta Italia.

Questa sera l’ultima replica a Reggio Calabria

Dopo il successo delle prime due giornate, questa sera è in programma il gran finale al Palacalafiore.

L’ultima serata chiuderà la tappa reggina di Notre Dame de Paris, lasciando alla città il ricordo di un altro grande appuntamento di spettacolo, capace di richiamare migliaia di persone e confermare il ruolo di Reggio Calabria nel circuito dei grandi eventi musicali.