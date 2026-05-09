Pentimele, Latella replica a Cannizzaro: “Non è un impianto di padel, ma un Parco sportivo, sociale e culturale”
Il consigliere delegato risponde alle parole del candidato sindaco sul progetto dell’area di Pentimele: 'Struttura polivalente da 3.500 posti. Sì al polo fieristico, ma in un altro sito'
09 Maggio 2026 - 15:58 | di Redazione
Elezioni Comunali a Reggio Calabria, si accende il confronto politico sull’area di Pentimele. Dopo le parole del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, che ha annunciato l’intenzione di bloccare il progetto previsto dall’attuale amministrazione per candidare l’area alla realizzazione di un grande polo congressuale e fieristico, arriva la replica del consigliere delegato Giovanni Latella.
Cannizzaro aveva parlato di “scempio” nel cuore della città, contestando la scelta di destinare quell’area alla realizzazione di campi da padel. Una lettura che Latella respinge.
La replica di Latella
“In questi giorni di campagna elettorale ho sentito uno dei candidati sindaco affermare che, se eletto, bloccherebbe la realizzazione del Parco Sportivo Culturale di Pentimele, definendolo semplicemente ‘un impianto di padel’”, scrive Latella.
Il consigliere delegato entra nel merito del progetto e prova a chiarire la natura dell’intervento:
“Credo sia doveroso ricordare di cosa si tratta realmente”. Secondo Latella, non si parla solo di padel, ma di una struttura più ampia, pensata per più funzioni.
“Una struttura polivalente moderna”
Latella descrive il Parco Sportivo Culturale di Pentimele come “una struttura polivalente moderna, pensata per lo sport, la cultura e l’aggregazione sociale”.
Il progetto, nelle sue parole, prevede “un’arena da 3.500 posti a sedere, dotata di tutti i servizi necessari, dagli spogliatoi ai camerini, fino a bar, ristorante e sala lettura”.
Uno spazio, aggiunge, “capace di ospitare eventi sportivi, spettacoli, concerti, manifestazioni culturali e teatrali, il tutto immerso in un parco a due passi dal mare”.
Per Latella si tratta di “un’opera che potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e valorizzazione per l’intera città”.
Polo fieristico, la posizione del consigliere
Il consigliere non chiude alla proposta di un polo fieristico. Anzi, si dice favorevole. Ma non a Pentimele.
“Sono comunque favorevole alla realizzazione di un polo fieristico, ma ritengo che debba sorgere in un altro sito, come Mortara o Catona, aree più adatte a questo tipo di infrastruttura”.
La discussione su Pentimele rimane uno dei temi caldi della campagna elettorale. Cannizzaro, oltre alla volontà di realizzare un polo fieristico\congressuale, ha rilanciato anche l’idea di una cabinovia capace di collegare l’area di Pentimele, o il porto, con la zona dei Fortini.
Una proposta che, nelle intenzioni del candidato, dovrebbe servire sia ai cittadini sia ai turisti, anche in relazione al potenziamento dei collegamenti aerei.
Il confronto, però, adesso si concentra soprattutto sul destino immediato dell’area: da una parte l’idea di fermare il progetto in corso e puntare su un polo fieristico, dall’altra la difesa da parte dell’attuale amministrazione del Parco Sportivo Culturale come spazio polivalente per sport, eventi, cultura e aggregazione.
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