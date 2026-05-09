Dierre, è semifinale playoff! Inguaggiato esulta: ‘Bilancio fantastico. Ora Gela, sarà durissima’

"Alfa Catania e Gela sono le candidate, ma secondo me Gela ha il roster più forte"

Il Palumaka esplode di gioia. La Dierre vola in semifinale playoff dopo aver superato un ostacolo durissimo come l’Olympia Comiso, battuto con una prestazione di rara intensità. Ora i bianco blu sono a caccia di un posto in B Interregionale, e il prossimo avversario sulla loro strada sarà Gela Basket. Un traguardo che il tecnico Francesco Inguaggiato ha commentato con grande orgoglio e sincerità al termine del match.

“Il bilancio è fantastico, molto positivo. Innanzitutto, onore al Comiso, perché ci è dispiaciuto un po’ a entrambi incontrarci subito al primo turno. Se le cose fossero andate diversamente, avremmo potuto incontrarci tra le prime quattro. Questo era sicuramente il quarto di finale più tosto“, ha spiegato Inguaggiato. Tuttavia, la sua Dierre ha dimostrato carattere: “Bravi ragazzi. Abbiamo lavorato tanto, ci eravamo preparati per questo quarto da tre settimane. È andata molto, molto bene“.

Il coach ha poi rivelato il momento difficile vissuto nella seconda fase, trasformato in energia positiva. “Non era per nulla facile, visto com’è andata la pool promozione. Non abbiamo fatto bene, è inutile nasconderlo. Venivamo da quattro sconfitte consecutive. Ma ci siamo ricompattati, siamo stati bravi a crederci. Questa vittoria a Comiso e questo passaggio del turno con una partita convincente ci fanno ben sperare per la semifinale“.

Il protagonista assoluto della serata, però, è stato un giocatore su tutti: Petrovic. Inguaggiato non ha risparmiato elogi, definendolo “una delle più belle partite quando veste questa canotta. Abbiamo trovato un esterno meraviglioso. Sembrava un americano di quelli degli anni ’80: dalla schiacciata ai tiri da tre, roba eccezionale“. “L’avevamo detto con la società: valeva la pena investire in lui. Ora spero che non ascolti l’intervista e che non si monti la testa. È un ragazzo che ci tiene, eccezionale. Deve stare con la testa bassa, umile, e continuare a lavorare“.

Ora l’attenzione si sposta sulla semifinale contro Gela. Un avversario temutissimo. “Per Gela abbiamo solo 10 giorni, ma li useremo in modo intenso. L’ho detto all’inizio dell’anno e lo ripeto: Alfa Catania e Gela sono le candidate, ma secondo me Gela ha il roster più forte di questo girone e di questo campionato. Sarà molto dura“.