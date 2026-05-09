Reggio, emergenza rifiuti presso la residenza psichiatrica di Vallone Petrara

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” denuncia pubblicamente la gravissima situazione igienico-sanitaria che da circa un mese interessa la residenza psichiatrica di Vallone Petrara, dove il servizio di raccolta dei rifiuti risulta di fatto assente o fortemente irregolare.



Nonostante ripetute segnalazioni effettuate agli uffici competenti e all’assessore comunale del ramo, ad oggi non è stato adottato alcun intervento risolutivo. I rifiuti continuano ad accumularsi all’interno della struttura, creando condizioni incompatibili con la presenza di utenti fragili, operatori sanitari e personale socioassistenziale.



La situazione appare ancora più incomprensibile considerando che, in analoghe circostanze verificatesi nel recente passato, le segnalazioni avevano portato al ripristino del servizio già nelle 24 ore successive.



“Non possiamo accettare – dichiara la cooperativa – che una struttura che opera da quarant’anni nel campo della salute mentale e dell’inclusione sociale venga lasciata in condizioni tanto mortificanti. Qui vivono persone fragili che hanno diritto a dignità, igiene e tutela sanitaria.”



La Cooperativa Libero Nocera chiede un intervento immediato da parte del Comune di Reggio Calabria, della società incaricata della raccolta dei rifiuti e delle autorità sanitarie competenti, affinché venga ristabilita una situazione di normalità e sicurezza.



Contestualmente, si chiede agli organi preposti di verificare le ragioni del protrarsi di tale disservizio, che rischia di trasformarsi in un serio problema sanitario oltre che civile.



La cooperativa precisa che la denuncia pubblica nasce esclusivamente dalla necessità di tutelare gli ospiti della struttura, gli operatori e il territorio, senza alcuna volontà di alimentare polemiche, ma con la ferma determinazione di non restare in silenzio davanti a una situazione ormai insostenibile”.