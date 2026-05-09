Reggina-Athletic Palermo: mister Torrisi ha convocato 24 calciatori
Tre rimasti a casa per scelta tecnica, quattro i soliti infortunati. Si rivedono Fomete, Panebianco e Verduci
09 Maggio 2026 - 16:54 | Redazione
Sono 24 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Athletic Palermo:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Panebianco, Porcino, Verduci
Centrocampisti: Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Chirico, Fanari, Lanzillotta
Indisponibili: Barillà, Bevilacqua, Pellicanò, Sartore
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie