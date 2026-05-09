Circoscrizioni a Reggio, Praticò: ‘Mi sono sentito chiamato dalla città’

Prosegue il percorso politico e programmatico a sostegno della candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco di Reggio Calabria. Nella sede del comitato elettorale di Corso Garibaldi si è svolta la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno di Mimmo Praticò candidato alla presidenza della Prima Circoscrizione.

Un incontro partecipato, alla presenza dei candidati della lista, dei segretari del Pd, cittadino e metropolitano, Valera Bonforte e Giuseppe Panetta, del candidato sindaco Mimmo Battaglia e dei candidati al Consiglio comunale Demetrio Delfino e Carmelo Versace, che hanno ribadito il valore di una proposta politica radicata nei quartieri e orientata ai bisogni concreti dei cittadini.

Nel corso del suo intervento, Mimmo Praticò ha spiegato le ragioni della sua candidatura, sottolineando di essersi “sentito chiamato dalla città” e di aver scelto di mettersi a disposizione della comunità in una fase decisiva per il futuro di Reggio Calabria.

Praticò ha evidenziato la necessità di rafforzare la manutenzione ordinaria, migliorare i servizi ai cittadini e restituire centralità ai quartieri, dal centro storico fino alle aree collinari della Prima Circoscrizione.

Al centro del suo intervento anche il tema del decentramento amministrativo e del ruolo delle circoscrizioni, considerate strumenti fondamentali per avvicinare le istituzioni ai territori e ai bisogni quotidiani delle persone.

“Le circoscrizioni – ha affermato – erano e restano un punto qualificante del programma del centrosinistra. Oggi però rischiano di rimanere svuotate se non vengono messe nelle condizioni di operare concretamente. Non bastano gli annunci o gli emendamenti propagandistici: servono risorse vere e autonomia operativa per dare risposte ai cittadini”.

Un tema, quello della partecipazione e del decentramento, che rappresenta uno degli assi strategici della proposta programmatica del centrosinistra per la città, fondata sul rafforzamento del rapporto tra istituzioni e territori, sulla valorizzazione dei quartieri e su una maggiore capacità di ascolto e intervento sui bisogni locali.