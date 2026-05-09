Reggio, auto in fiamme sul raccordo: code in direzione sud

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, lungo il raccordo autostradale in direzione sud, nei pressi dello svincolo Cedir di Reggio Calabria.

Secondo le prime segnalazioni, un’auto avrebbe preso fuoco lungo la carreggiata, provocando la formazione di una densa colonna di fumo e forti rallentamenti alla circolazione.

Soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e la Polizia di Stato. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato code e disagi per gli automobilisti in transito.

Al momento non si hanno informazioni certe su eventuali feriti. Da chiarire anche le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo.

Traffico rallentato in direzione sud

La circolazione ha subito forti rallentamenti, con lunghe file di auto in prossimità dello svincolo. Le autorità sono al lavoro per ripristinare le normali condizioni di sicurezza e viabilità.