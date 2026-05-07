‘Caso Messina’: il TFN boccia anche la seconda istanza della Reggina. Il testo

A distanza di qualche giorno dalla prima, il TFN boccia anche la seconda instanza cautelare presentata dalla Reggina. La prima riguardava la richiesta di sospensione del campionato, la seconda la sospensione della post season. Tutto viene rimandato all’udienza del 12 maggio.

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Il comunicato

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

IL PRESIDENTE

DECRETO

“Vista l’istanza cautelare ex art 96 C.G.S., depositata dalla società Reggina in data 6 maggio 2026;

rilevato che non vi era né vi è possibilità di fissare una Camera di Consiglio prima della data del 12 maggio 2026, in ragione delle udienze già fissate dinnanzi al T.F.N.;

ritenuto che le richieste di cui alla istanza cautelare non tengono minimamente conto del decreto Monocratico emanato in data 2 maggio 2026, ponendosi anzi in diretto contrasto con lo stesso;

ritenuto altresi che il petitum è la causa petendi del ricorso non possono porsi in contrasto con i provvedimenti, non impugnati, 2025/2026 della società Messina e il tesseramento dei suoi calciatori, e il trasferimento del titolo sporivo e del parco giocatori dellaACR Messina Srl alla ACR Messina 1900 SSD arl;

sentiti i componenti del Collegio già designato, nella impossibilità di fissare nell’immediatezza una Camera di Consiglio;

PQM

Rigetta I’istanza cautelare e conferma, per la discussione del ricorso, anche eventualmente negli aspetti cautelari, l’udienza del 12maggio 2026, ore 10:00.

IL PRESIDENTE

Carlo Sica