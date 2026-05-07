Play-off, Benevento batte la Redel, si deciderà tutto in Gara 3

La Pallacanestro Viola ha affrontato Gara 2 degli ottavi di Play Off in trasferta al PalaTedeschi di Benevento.

L’andamento della sfida

La prima frazione di gioco ha visto i padroni di casa partire meglio, come in Gara 1. Reggio Calabria ha comunque provato a tenere il ritmo, da segnalare il ritorno sul parquet di Laquintana, chiudendo sul -7. Nel secondo quarto, è cambiata l’inerzia del match, a favore dei neroarancio che si sono portati a -3, grazie ai canestri dalla lunga distanza e diverse penetrazioni di Clark e Laganà. Benevento ha ripreso in mano le sorti della partita arrivando sul +13, ha alzato l’intensità difensiva mettendo in seria difficoltà la squadra di Coach Cadeo. Nonostante il nervosismo sia stato palpabile, la Redel è rimasta in gara quando i campani hanno riprovato ad allungare. Si è andati all’intervallo lungo sul 49 a 41.

La reazione e il finale al PalaTedeschi

Tre triple di Fiusco sono valse il +1 della Redel. I padroni di casa hanno risposto con diversi canestri buoni, si sono riportati sul +15. Sono stati invece diversi i tentativi, vani, di tiro della Viola. Laquintana ha poi piazzato la tripla del -12, si è andati all’ultimo quarto sul 69 a 56. Nel quarto quarto prima Laganà e poi Laquintana per due volte hanno portato sul -3 il punteggio. Murolo ha risposto per i sanniti. Non si è fermato il botta e risposta tra le due compagini. La tripla di Maresca è valsa il -3, bene Acosta a rispondere. Diverse forzature e palle perse per la Viola hanno mantenuto il punteggio sul +5 per la Miwa. La Miwa Energia Benevento si è aggiudicata Gara 2 con il punteggio di 84 a 77. Domenica, 10 maggio, la decisiva Gara 3 a Reggio Calabria.

Leggi anche

Il tabellino

Miwa Energia Cestistica Benevento – Redel Viola 84-77 (22-15, 27-26,20-15,15-21)

Miwa Energia Benevento: Rianna 10, Di Zuzio NE, Bongiovanni 8, Iommelli 13, Acosta 21, Murolo 18, Romano NE, DI FEbo 2, Giacomi 12, Miraglia 0. Allennatore Parrillo

Redel Reggio Calabria: Fiusco 14, Agborabi 0, Marangon 2, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa 2, Marini 8, Maresca 11, Clark 10, Laquintana 12. Allenatore Cadeo

Arbitri: Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Mattia Mandato di San Nicola La Strada (CE).