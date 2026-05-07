Savoia, Matachione alla Reggina: ‘Ritirate il ricorso e chiedete scusa a tutti’

Qualche ora dopo la pubblicazione del dispositivo del TFN, che ha bocciato la seconda istanza cautelare della Reggina, c’è un nuovo intervento del presidente del Savoia Nazario Matachione:

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Il comunicato

“Oggi avete perso un’altra istanza cautelare. La seconda sconfitta in tribunale dopo quella maturata sul campo. Non vi è bastato perdere sportivamente? Perché continuare ad umiliare una città come Reggio Calabria, una piazza storica del calcio italiano, con una tifoseria straordinaria che merita rispetto e dignità?

Oggi, nel vostro percorso, si sono unite anche altre società sconfitte sul campo, ma voi rappresentate una storia importante e non potete continuare a collezionare figuracce davanti alla giustizia sportiva. Per questo vi suggerisco di ritirare il ricorso e a chiedere scusa ai vostri tifosi, alla città di Messina, alla città di Reggio Calabria e ai miei colleghi presidenti — non vostri — che hanno avuto la sola responsabilità di salvare il calcio a Messina, acquistando il titolo sportivo attraverso una procedura pubblica e legittima svolta in tribunale. In caso contrario, ci costituiremo formalmente nel procedimento con aggravio di spese e costi a vostro carico, richiedendo altresì il risarcimento dei danni per lite temeraria. Quanto eventualmente riconosciuto sarà donato a iniziative a favore della tifoseria organizzata della Reggina, che sta pagando il prezzo più alto di questa vicenda“.