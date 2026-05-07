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Savoia, Matachione alla Reggina: ‘Ritirate il ricorso e chiedete scusa a tutti’

"Non vi è bastato perdere sportivamente? Perché continuare ad umiliare una città come Reggio Calabria, una piazza storica del calcio italiano"

07 Maggio 2026 - 21:59 | Redazione

Matachione presidente Savoia

Qualche ora dopo la pubblicazione del dispositivo del TFN, che ha bocciato la seconda istanza cautelare della Reggina, c’è un nuovo intervento del presidente del Savoia Nazario Matachione:

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Il comunicato

“Oggi avete perso un’altra istanza cautelare. La seconda sconfitta in tribunale dopo quella maturata sul campo. Non vi è bastato perdere sportivamente? Perché continuare ad umiliare una città come Reggio Calabria, una piazza storica del calcio italiano, con una tifoseria straordinaria che merita rispetto e dignità?
Oggi, nel vostro percorso, si sono unite anche altre società sconfitte sul campo, ma voi rappresentate una storia importante e non potete continuare a collezionare figuracce davanti alla giustizia sportiva. Per questo vi suggerisco di ritirare il ricorso e a chiedere scusa ai vostri tifosi, alla città di Messina, alla città di Reggio Calabria e ai miei colleghi presidenti — non vostri — che hanno avuto la sola responsabilità di salvare il calcio a Messina, acquistando il titolo sportivo attraverso una procedura pubblica e legittima svolta in tribunale. In caso contrario, ci costituiremo formalmente nel procedimento con aggravio di spese e costi a vostro carico, richiedendo altresì il risarcimento dei danni per lite temeraria. Quanto eventualmente riconosciuto sarà donato a iniziative a favore della tifoseria organizzata della Reggina, che sta pagando il prezzo più alto di questa vicenda“.

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