‘Oltre le Barriere’, Battaglia: ‘Il benessere al centro della nostra idea di città’

Accessibilità, spazio pubblico e mobilità attiva al centro dell’incontro al MArRC con Rueda e l’Amministrazione comunale

Il Museo Archeologico Nazionale ha ospitato la prima parte della giornata dedicata al tema “Oltre le Barriere: Il Piano di Accessibilità come Infrastruttura di Salute Urbana”, convegno promosso da: Lions Club Reggio Calabria Rhegion, del presidente Daniele Politi e Lions Club Reggio Calabria Castello, del presidente Antonio Zuccarello Cimino, alla presenza dell’ecologo urbano di fama internazionale Salvador Rueda.

Fondatore dell’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona e ideatore del rivoluzionario modello dei Superblocks. Rueda è attualmente impegnato sul territorio per la redazione del nuovo Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva di Reggio Calabria.

Per l’Amministrazione comunale è intervenuto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, presenti l’assessore alla programmazione, Carmelo Romeo, l’ex assessore comunale alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile Paolo Malara, il consigliere comunale Giuseppe Marino.

“Siamo qui, in un luogo simbolico che rappresenta l’idea futura di una città sul mare, pienamente integrata nell’area dello Stretto – ha spiegato Battaglia – Da sindaco di un’Amministrazione che ha scelto con convinzione di sposare il Piano di Accessibilità Urbana, desidero ringraziare Salvatore Rueda, che ha rivoluzionato il modello urbano di Barcellona e che oggi sta offrendo un contributo importante anche alla città di Reggio Calabria. Ringrazio inoltre Paolo Malara, Carmelo Romeo e tutta la squadra del Comune di Reggio Calabria. Gli indirizzi dell’amministrazione comunale sono stati chiari sin dall’inizio: abbiamo voluto il Piano Strutturale Comunale e il Masterplan come strumenti di riferimento per comprendere la direzione verso cui stiamo portando la città. Parlare di accessibilità urbana significa parlare di diritti, inclusione e della possibilità per tutti di vivere pienamente gli spazi urbani. Il Piano di Accessibilità è un importante strumento di dialogo tra istituzioni, cittadini e territorio. Il benessere deve essere al centro della nostra idea di città: una città che previene prima ancora di curare, che mette al primo posto la qualità della vita e la vivibilità degli spazi pubblici”.

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