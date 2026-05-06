Reggina: gli ultras tappezzano la città di striscioni contro la società – FOTO

Non si placa la rabbia della tifoseria amaranto. Dopo l’ennesima stagione conclusa senza il salto di categoria, l’idea di affrontare per il quarto anno consecutivo il campionato di Serie D ha fatto esplodere la protesta degli ultras.

Nonostante mesi di sostegno incondizionato, anche nei momenti più difficili, il mancato raggiungimento dell’obiettivo ha fatto perdere la pazienza. In occasione dell’ultima gara della stagione regolare contro il Sambiase, con i giochi ormai compromessi, è andata in scena una contestazione durissima sugli spalti.

Cori, striscioni e un messaggio chiaro: nel mirino è finita gran parte della società e tutta la squadra. Unica eccezione il presidente Minniti e il tecnico Torrisi, risparmiati.

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Ma la tensione non si è fermata allo stadio. Gli ultras hanno annunciato per domenica una marcia di protesta verso Palazzo San Giorgio e, in segno di rottura totale, diserteranno il match dei play-off contro l’Athletic Palermo.

Nei giorni successivi, la contestazione si è estesa anche alla città: diversi striscioni sono stati affissi in vari punti, a testimonianza di un malcontento ormai diffuso e difficilmente contenibile.

Il clima attorno alla squadra è sempre più incandescente e le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro del club.