Volley: non c’è palazzetto che tenga. La Domotek vince la prima contro Belluno

Che si giochi al PalaCalafiore o al PalaBenvenuti, poco cambia: la Domotek continua a vincere. I reggini portano a casa gara 1 con un convincente 3-1 contro Belluno, al termine di una sfida tutt’altro che semplice. Gli ospiti si confermano squadra solida e mai arrendevole, capaci di restare sempre in partita e mettere in difficoltà gli amaranto. Ma nei momenti decisivi è venuta fuori la maggiore determinazione della Domotek, spinta dalla voglia di continuare a scrivere una stagione già straordinaria.

Il primo set è stato una vera battaglia, risolta solo ai vantaggi sul 26-24. Belluno ha poi reagito conquistando il secondo parziale (22-25), ma la risposta dei reggini non si è fatta attendere: terzo set chiuso 25-22 e quarto 25-20, per il definitivo 3-1.

Un successo pesante, che rappresenta il primo passo verso quello che sarebbe il terzo obiettivo stagionale. Dopo Coppa Italia e Supercoppa, la Domotek vuole continuare a sognare e regalarsi un finale ancora più storico.

Adesso l’attenzione si sposta su gara 2 in programma per domenica 10 maggio, con la consapevolezza di avere già messo un tassello importante, ma anche che servirà un’altra grande prestazione per chiudere i conti.