Elezioni, Mattiani: ‘Salvini leader attento alla Calabria. Cannizzaro farà svoltare Reggio’

Sala gremita a Palazzo Campanella per la presentazione della lista della Lega alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio. Al tavolo, insieme al ministro e vice premier Matteo Salvini, sedevano anche il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, il consigliere regionale e commissario provinciale Giuseppe Mattiani e la senatrice leghista Tilde Minasi. Seduto in prima fila invece il sottosegretario Claudio Durigon, uno dei big nazionali della Lega.

Nel corso del suo intervento, Salvini ha speso parole di vivo apprezzamento per il lavoro portato avanti sul territorio da Giuseppe Mattiani, evidenziando la crescita esponenziale del partito: da una realtà un tempo considerata marginale in queste aree, la Lega si è trasformata in una forza politica in Calabria capace di raggiungere punte del 15% proprio nella provincia reggina.

Dal canto suo, Mattiani ha voluto ricambiare pubblicamente i ringraziamenti, lodando l’attenzione e l’estrema concretezza che il Ministro delle Infrastrutture ha riservato alla città.

Il commissario provinciale ha rimarcato i risultati tangibili di questa filiera istituzionale, ringraziando il Ministro per “i grandi investimenti che Salvini ha portato in tutta la Calabria ma soprattutto in provincia di Reggio Calabria, penso ad esempio ai 4 miliardi della 106, la ristrutturazione della Limina e la trasversale delle Serre”.

Mattiani ha poi aggiunto, spostando il focus sull’aeroporto di Reggio Calabria: “La Lega attraverso l’impegno di Salvini è stata decisiva per l’eliminazione delle storiche limitazioni dello scalo reggino. Inoltre, grazie al grande lavoro della Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto, siamo riusciti a portare Ryanair a Reggio e grazie all’emendamento Cannizzaro invece, insieme a ulteriori fondi della Regione, oggi stiamo costruendo un hub aeroportuale di grande spessore”.

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Mattiani si è soffermato sul Ponte sullo Stretto, definito ‘attrattore verso una serie di investimenti che possono dare una svolta al nostro territorio’ e al contempo ha criticato l’atteggiamento dell’amministrazione Falcomatà,

Il commissario provinciale della Lega ha definito la squadra di candidati alle elezioni comunali una lista forte, composta da professionisti che hanno nel cuore Reggio Calabria e desiderano farle svoltare pagina, rilancio che potrà realizzarsi con l’elezione di Cannizzaro a sindaco.

Rivendicando il caparbio lavoro svolto, Mattiani ha ricordato che la Lega vanta uomini impegnati in numerosi comuni in ogni angolo della Calabria, attestandosi saldamente come il secondo partito in provincia di Reggio. L’obiettivo per il voto di fine maggio è chiaro: dopo aver consolidato la propria posizione alle ultime elezioni regionali, la Lega punta a fare altrettanto alle Comunali, cercando di eleggere il maggior numero possibile di candidati.

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Accanto alle numerose presenze presso la Sala Monteleone, a fare rumore in questa giornata di celebrazioni è stata anche un’assenza di peso: quella dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti.

Era stato proprio Mattiani, in una recente intervista, a chiarire la posizione ufficiale del partito con un passaggio netto: “Scopelliti non fa parte della Lega”. La mancata presenza a Palazzo Campanella, dunque, non appare come un dettaglio marginale, bensì come la certificazione di una distanza politica già tracciata.

Come noto, Scopelliti ha offerto il proprio contributo alla coalizione di centrodestra attraverso un altro percorso, quello della lista Reggio Futura, un contenitore civico collegato all’ex governatore e al di fuori di dinamiche legate ai partiti politici.