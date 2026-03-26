Comunali a Reggio, Mattiani ‘stoppa’ Scopelliti: ‘Non fa parte della Lega’

Mattiani chiarisce la posizione della Lega su Scopelliti e rilancia: obiettivo eleggere 4 consiglieri comunali. De Biasi e Caridi confermati, non ci sarà invece la candidatura di Armando Neri

A Reggio Calabria, nel centrodestra che si prepara alla corsa per le elezioni comunali, la Lega prova a fare chiarezza sul proprio perimetro politico. A intervenire è il commissario provinciale del partito, Giuseppe Mattiani, che chiude in modo netto a ogni lettura che collochi Giuseppe Scopelliti dentro o vicino al Carroccio.

Un passaggio che arriva in una fase delicata della campagna elettorale, segnata da indiscrezioni, equilibri ancora in movimento e dalla costruzione delle liste che accompagneranno il candidato sindaco del centrodestra.

Mattiani: “Scopelliti non fa parte della Lega”

Il messaggio del commissario provinciale è diretto e non lascia molto spazio a interpretazioni. Mattiani, parlando dell’ex sindaco ed ex governatore, chiarisce infatti che Scopelliti non è nella Lega.

“Scopelliti dentro o vicino alla Lega? Lui è amico di Franco Sarica, che è stato nostro candidato al Consiglio Regionale. Non avendo tessere o incarichi di partito, non fa parte della Lega”, afferma perentorio Mattiani nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ su Rtv.

Una presa di posizione chiara, che di fatto segna un confine politico e organizzativo. In un momento in cui attorno alla figura di Scopelliti continuano a muoversi valutazioni, letture e ipotesi, la Lega reggina rivendica così una propria autonomia e una linea ben definita.

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La Lega guarda alle liste e rivendica il 15% delle Regionali

Accanto alla precisazione su Scopelliti, Mattiani entra poi nel merito del lavoro che il partito sta portando avanti in vista delle comunali. Il Carroccio, spiega, sta costruendo una lista competitiva partendo anche dal dato ottenuto alle ultime Regionali in città.

“Stiamo organizzando una lista molto importante, veniamo fuori da un’elezione regionale dove la Lega ha preso il 15% a Reggio Calabria”, sottolinea il commissario provinciale, rivendicando un risultato considerato significativo e utile come base di partenza per la prossima sfida amministrativa.

Mattiani indica anche i primi punti fermi della lista: i consiglieri comunali uscenti Nino Caridi e Peppe De Biasi saranno nuovamente candidati. Per gli altri nomi, invece, il commissario provinciale preferisce mantenere ancora il riserbo, almeno fino alla formalizzazione ufficiale delle candidature.

Non viene citato da Mattiani l’attuale consigliere comunale e commissario cittadino Armando Neri, confermate di conseguenza le indiscrezioni di queste settimane e che volevano l’ex assessore comunale non prendere parte alle prossime elezioni comunali.

Obiettivo dichiarato: eleggere 4 consiglieri comunali

Il dato politico più rilevante, però, è soprattutto uno: la Lega alza l’asticella e fissa un obiettivo preciso per Palazzo San Giorgio. Mattiani parla infatti apertamente della volontà di portare in Consiglio comunale quattro eletti.

“Abbiamo la volontà e l’obiettivo di eleggere quattro consiglieri comunali a Reggio Calabria”, dice, rilanciando l’ambizione del partito di avere un peso incisivo dentro il prossimo assetto amministrativo cittadino.

Non solo Comune. Il commissario leghista mette l’accento anche sul ritorno delle circoscrizioni, considerate un terreno strategico per rafforzare il radicamento del partito nei quartieri e nei territori della città. Un passaggio che conferma come la Lega stia provando a strutturarsi non soltanto in chiave elettorale, ma anche sul piano della presenza territoriale.

Il sostegno al candidato sindaco del centrodestra

Nel ragionamento di Mattiani c’è poi il capitolo legato al candidato sindaco. La linea è quella del sostegno al nome che sarà espresso da Forza Italia, con una preferenza esplicita per Francesco Cannizzaro.

“Il nostro augurio è che sia il candidato principale, ossia il deputato Francesco Cannizzaro”, afferma Mattiani, aggiungendo però che, qualora la scelta dovesse ricadere su un altro profilo, la Lega è pronta comunque a fare la propria parte a sostegno della coalizione.

Un messaggio politico interno ed esterno

Le parole di Mattiani hanno un obiettivo preciso: il Carroccio vuole arrivare alle comunali reggine con una propria identità, una lista forte e l’ambizione di contare davvero nel prossimo assetto amministrativo.

Nel pieno della corsa verso le elezioni comunali di Reggio Calabria, la Lega prova dunque a chiudere il fronte delle ambiguità e ad aprire quello della sfida elettorale. Con un obiettivo già scritto nero su bianco: portare a casa quattro consiglieri comunali.