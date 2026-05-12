‘Caso Messina’, TFN: ‘Ricorso della Reggina inammissibile’
In attesa di un comunicato ufficiale da parte della società, è facilmente presumibile che la Reggina procederà nella sua battaglia
12 Maggio 2026 - 17:17 | Redazione
Dopo l’udienza di questa mattina presso il Tribunale Federale Nazionale, in seguito al ricorso presentato da Reggina, Acireale e Sancataldese, è arrivato il dispositivo sul ‘Caso Messina‘: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate“.
In attesa di un comunicato ufficiale da parte della società, è facilmente presumibile che la Reggina procederà nella sua battaglia attraverso la Corte Federale d’Appello.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie