Museo e Parco archeologico Medma, firmata la convenzione per la gestione e la valorizzazione del sito

All’incontro sono intervenuti i rappresentanti dei tre Enti coinvolti dalla convenzione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria con il Museo e il Parco archeologico dell’Antica Medma, ed il Comune di Rosarno.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i contenuti e gli obiettivi dell’intesa, frutto di un percorso condiviso finalizzato ad assicurare una gestione unitaria del Museo e del Parco archeologico, incrementarne la fruizione pubblica e rafforzarne le attività di tutela, promozione e valorizzazione culturale.

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Gestione unitaria del complesso dell’Antica Medma

La convenzione riguarda uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico calabrese: il complesso dell’Antica Medma, che comprende il Museo, l’area del Parco archeologico e le collezioni storicizzate che sono in essi custodite. Il sito insiste su aree di titolarità diverse, appartenenti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e al Demanio dello Stato – Ramo Artistico Storico Archeologico, e sarà gestito in forma coordinata e integrata, secondo le rispettive competenze istituzionali degli enti sottoscrittori.

Con la sottoscrizione dell’accordo, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria assume la gestione unitaria dell’intero sito, garantendo la direzione scientifica, l’organizzazione delle attività di valorizzazione e promozione, l’apertura al pubblico, la bigliettazione, gli adempimenti in materia di sicurezza, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. La Direzione Musei curerà inoltre l’attivazione di servizi aggiuntivi, attività didattiche, scientifiche, editoriali e iniziative culturali coerenti con la natura storico-archeologica del luogo.



La Città Metropolitana di Reggio Calabria, proprietaria di alcune particelle e dell’immobile destinato a Museo, concede gratuitamente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria l’uso dei beni di propria titolarità ricompresi nel complesso dell’Antica Medma, senza previsione di canone, al fine di consentire una gestione stabile, unitaria e pienamente funzionale alla valorizzazione del sito. L’Ente metropolitano collaborerà, inoltre, alla promozione turistica e culturale dell’area attraverso i propri canali istituzionali e mediante attività specifiche legate alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio metropolitano.

Il Comune di Rosarno concorrerà alla gestione e alla valorizzazione del sito attraverso forme di collaborazione attiva, mettendo a disposizione personale e strumenti per il supporto alla manutenzione ordinaria, in particolare per la pulizia dei percorsi, dei vialetti d’accesso e delle aree antistanti il Museo e il Parco. Il Comune potrà inoltre proporre e sostenere eventi e iniziative culturali, sempre in accordo con la Direzione del sito e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio archeologico.

L’accordo prevede anche la possibilità di programmare attività di formazione, finalizzate a creare sul territorio metropolitano professionalità specializzate negli ambiti della tutela, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. Le parti potranno inoltre definire, con successivi accordi attuativi, ulteriori servizi aggiuntivi, tra cui attività didattiche, bookshop, iniziative scientifiche, cura del patrimonio arboreo del Parco, utilizzo dei frutti degli ulivi presenti nelle aree di proprietà metropolitana ed eventuale attivazione di servizi di ristoro compatibili con le esigenze di tutela del sito.