Museo e Parco dell’antica Medma: il consiglio metropolitano approva la convenzione per la gestione 

Palazzo Alvaro dà l’ok: competenze e risorse “in rete” per Medma. Conservazione, studio e nuovi servizi al pubblico, cosa prevede la convenzione

Nel corso dell’ultimo Consiglio Metropolitano è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione e la valorizzazione del Museo e del Parco Archeologico dell’antica Medma, importante sito storico situato nel territorio del Comune di Rosarno. L’accordo, frutto di un percorso condiviso tra la Città Metropolitana, la Direzione Regionale Musei Calabria del Ministero della Cultura e il Comune di Rosarno, punta a garantire una gestione unitaria e coordinata del complesso archeologico, con l’obiettivo di incrementare la fruizione pubblica e rafforzare il ruolo strategico nel panorama culturale calabrese.

Il Parco Archeologico dell’antica Medma e il Museo

Il Parco Archeologico dell’antica Medma, esteso su circa 13 ettari, rappresenta una risorsa di grande valore storico, caratterizzata dalla presenza di importanti testimonianze della civiltà magno-greca, tra cui le aree sacre di Calderazzo e Sant’Anna. Il sito comprende anche il Museo, già inserito nel sistema della Direzione Musei, che ne cura la gestione e la tutela.

La convenzione approvata dall’aula di Palazzo Alvaro prevede forme di collaborazione istituzionale finalizzate alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, attraverso la messa in rete di competenze, risorse e strumenti operativi. In particolare, l’intesa mira a migliorare i servizi per il pubblico, promuovere attività culturali e scientifiche e favorire una più ampia accessibilità del sito.

Valorizzazione, accessibilità e sviluppo culturale del territorio

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo culturale della Città Metropolitana che riconosce nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico un volano fondamentale per la crescita socioeconomica del territorio, con ricadute positive in termini di attrattività turistica, promozione culturale e sviluppo locale.