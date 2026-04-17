Reggio, aperture straordinarie al Castello Aragonese e alla Pinacoteca Civica

In occasione delle prossime festività del 23 e del 25 aprile, nonché del primo maggio e del 2 giugno, il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria comunica le aperture straordinarie del Castello Aragonese e della Pinacoteca Civica.

Nei giorni 23 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno il Castello Aragonese e la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria saranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 13:00.