Reggio, aperture straordinarie al Castello Aragonese e alla Pinacoteca Civica
Tutti gli orari e le info
17 Aprile 2026 - 15:36 | Comunicato Stampa
In occasione delle prossime festività del 23 e del 25 aprile, nonché del primo maggio e del 2 giugno, il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria comunica le aperture straordinarie del Castello Aragonese e della Pinacoteca Civica.
Nei giorni 23 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno il Castello Aragonese e la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria saranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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