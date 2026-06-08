Reggio, alla biblioteca De Nava l’incontro su Leone XIV e intelligenza artificiale
"Magnifica humanitas": con il CIS della Calabria si discute di tutela e custodia della persona umana nel tempo dell’IA
08 Giugno 2026 - 15:49 | Comunicato Stampa
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, martedì 9 giugno 2026, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava”, promuove la conferenza “L’intelligenza artificiale nel Magistero di Leone XIV”.
Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, relazionerà Domenico Marino, prof. Associato di Politica Economica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.
“La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme”.
L’incipit della prima enciclica di Leone XIV – Magnifica humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.
Il Papa affronta l’IA come una sfida esistenziale e geopolitica, focalizzandosi sulla custodia della dignità umana rispetto allo strapotere delle aziende tecnologiche.
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