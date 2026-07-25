Torna l’attesissima ‘Sagra della polpetta’ di Acquacalda: musica, balli e tradizione popolare – FOTO

Ormai un appuntamento fisso ed imperdibile dell’estate reggina, la Sagra della Polpetta torna con la sua nona edizione ad illuminare e animare la splendida cornice di Piazza Annunziata nella borgata di Acquacalda di San Roberto (RC).

Forte del grandissimo successo registrato nelle passate edizioni, che hanno visto affluire centinaia di visitatori, turisti e appassionati della buona tavola da tutto il territorio metropolitano e regionale, la manifestazione si riconferma un punto di riferimento per la convivialità e la riscoperta delle tradizioni gastronomiche locali.

Promossa ed organizzata dall’Associazione di Promozione Turistica M.S.S. Annunziata nell’ambito della rassegna “Estate San Roberto 2026 – Dove l’estate torna a casa!”, la serata rappresenta una vera celebrazione identitaria: “Una sagra di paese, del popolo, per il popolo. Una sagra accogliente, fatta per stare insieme, ridere, mangiare bene e tener viva l’anima dell’estate nelle nostre borgate”.

Sagra della polpetta di Acquacalda 2026

A partire dalle ore 20:30 di giovedì 6 agosto in Piazza Annunziata, i partecipanti potranno accedere a un ricco itinerario del gusto. Al costo contenuto di 12 euro, la proposta culinaria valorizza la polpetta in diverse e sfiziose preparazioni tradizionali:

Antipasto Casereccio – Selezione di prodotti tipici locali

– Selezione di prodotti tipici locali Pasta con Sugo e Polpettine – Il primo piatto della festa

– Il primo piatto della festa Polpettone Acquacaddotu – La specialità della borgata

– La specialità della borgata Polpetta di Carne – La ricetta classica della tradizione

– La ricetta classica della tradizione Polpetta di ‘Nduja – Nota piccante e identitaria

– Nota piccante e identitaria Polpetta di Melanzane – I sapori dell’orto estivo

– I sapori dell’orto estivo Crespelle – Fragranti e dorate

– Fragranti e dorate Polpetta al Cioccolato – L’originale proposta dolce

– L’originale proposta dolce Frutta, Acqua e Vino compresi

Musica, balli e tradizione popolare

Accanto all’offerta enogastronomica, la serata prevederà anche un momento dedicato alla cultura e al folklore locale: ad allietare il pubblico vi sarà una serata musicale a suon di balli e canti tradizionali della nostra musica, pensata per far vivere la piazza al ritmo dei suoni caratteristici della tradizione calabrese.