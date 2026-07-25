Basket: ricorso di Imola sul ripescaggio, ma la Viola è tranquilla. Ecco perchè

“La Virtus Pallacanestro Imola ritiene non conforme al rigoroso dettato normativo la ‘classifica delle squadre riserva’ ammesse alla iscrizione al campionato Serie B Nazionale 2026/27, che è stata sorprendentemente elaborata dal Settore Agonistico Fip nella parte in cui ha ritenuto squadra prima classificata la Pallacanestro Viola Reggio Calabria (classificata ultima nello spareggio a tre tra le non promosse dalla B Interregionale) piuttosto che la Virtus Pallacanestro Imola, quale prima società retrocessa avente diritto. Ritenendo ai sensi dei vigenti regolamenti di avere prioritario titolo al ripescaggio in Serie B Nazionale rispetto alla società reggina, comunica che nelle prossime ore depositerà ricorso innanzi i competenti Uffici Fip, chiedendo la correzione della relativa determina e di ogni deliberazione connessa e consequenziale sin qui erratamente assunta dalla Fip, previa immediata inibitoria cautelare“.

Giovedì 30 luglio saranno pubblicati i calendari dei due gironi di Serie B Nazionale, mentre il giorno successivo toccherà alla B Interregionale. È quindi probabile che una risposta definitiva sul ricorso della Virtus Imola possa arrivare prima di quella data, tranne che non si decida di rinviare.

Qualora il ricorso venisse accolto, non è escluso che uno dei due gironi possa diventare dispari. La Pallacanestro Viola, infatti, è già stata ufficialmente ripescata. Al massimo, in caso di esito favorevole per Imola, la Federazione potrebbe decidere di comporre uno dei due raggruppamenti con 19 squadre.