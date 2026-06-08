Reggio, Calanna inaugura l’estate con due eventi tra cultura e territorio

I due appuntamenti il 14 e il 28 giugno offriranno l'opportunità di vivere esperienze immersive alla scoperta del patrimonio storico e delle eccellenze del territorio

Arte, cultura e tradizioni enogastronomiche saranno protagoniste dei primi eventi che la Pro Loco di Calanna ha organizzato per inaugurare la stagione estiva 2026. Due appuntamenti, in programma il 14 e il 28 giugno, offriranno ai partecipanti l’opportunità di vivere esperienze immersive alla scoperta del patrimonio storico e delle eccellenze del territorio.

Paint & Drink al Museo Archeologico Comunale

Si parte domenica 14 giugno con il “Paint & Drink“, iniziativa realizzata in collaborazione con l’artista Daniela Sarica. L’evento, ospitato presso il Museo Archeologico Comunale di località Ronzo con inizio alle ore 17.00, proporrà un laboratorio creativo dedicato ai simboli di Reggio Calabria, in un originale connubio tra arte, convivialità e valorizzazione culturale.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di visitare il Museo Archeologico Comunale, che custodisce importanti testimonianze risalenti all’Età del Ferro e rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la conoscenza della storia più antica dell’area reggina.

Incontro di sapori tra Mediterraneo e America Latina

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 28 giugno, alle ore 16.00, presso il Museo della Cultura Contadina di Villamesa di Calanna. L’evento, dal titolo “Incontro di sapori tra Mediterraneo e America Latina“, nasce dalla collaborazione con Paola di Porta Verde e punta a valorizzare alcune materie prime presenti sul territorio attraverso un confronto con le tradizioni gastronomiche messicane, lontane ma sorprendentemente affini.

Il programma prevede un’introduzione a cura dell’agronomo Prof. Rosario Previtera, EU Climate Pact Ambassador, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche della pianta di fico d’india con particolare focus sulla pala di fico. Seguirà una passeggiata nelle campagne circostanti, durante la quale verranno illustrate le tecniche di raccolta e possibili utilizzi della pianta. La giornata si concluderà con una degustazione del prodotto cucinato secondo preparazioni ispirate alle tradizioni messicane.

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L’impegno della Pro Loco di Calanna

Con queste iniziative la Pro Loco di Calanna conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio culturale, storico e rurale del territorio, proponendo occasioni di incontro e conoscenza capaci di coniugare esperienza, formazione e valorizzazione delle identità locali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco di Calanna attraverso i propri canali ufficiali.