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‘Adotta il verde’ a Reggio: il Comitato Stadio Sud-Gebbione a sostegno dell’iniziativa – FOTO

"Per chi volesse aderire ma teme di non avere le informazioni o l'esperienza necessarie per iniziare, sarà seguito attivamente dal comitato di quartiere" la nota

08 Giugno 2026 - 15:13 | Comunicato Stampa

Adotta verde quartiere Stadio Sud Gebbione ()

Prendersi cura della propria città è un impegno che appartiene a ciascuno di noi. Rilanciando con forza le politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente, già da qualche tempo, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria promuove la campagna di sensibilizzazione “Adotta il Verde“, un progetto virtuoso che mira a restituire decoro e bellezza agli spazi verdi pubblici attraverso la partecipazione attiva della comunità.

Adotta verde quartiere Stadio Sud Gebbione ()

Il messaggio rivolto alla città è chiaro: chiunque può partecipare all’iniziativa

La chiamata non è infatti limitata solo alle scuole o alle grandi associazioni, ma è rivolta apertamente all’intera cittadinanza, ai commercianti, ai professionisti e alle imprese locali. Adottare un’aiuola o un piccolo giardino è un gesto concreto di civiltà, un modo per dimostrare che le aree verdi comunali non sono “di nessuno”, ma appartengono all’intera collettività.

Adotta verde quartiere Stadio Sud Gebbione ()

Il supporto del Comitato di Quartiere Stadio Sud – Gebbione

Per chi volesse aderire ma teme di non avere le informazioni o l’esperienza necessarie per iniziare, c’è un’importante garanzia: nessun partecipante sarà lasciato solo. I cittadini, gli esercenti e i professionisti che decideranno di sposare la causa saranno infatti seguiti attivamente dal comitato di quartiere, che farà da guida e da punto di riferimento per facilitare la gestione degli spazi. Un vero e proprio lavoro di squadra che, oltre a migliorare l’estetica urbana, contribuirà a rafforzare il tessuto sociale e i legami di vicinato.

Adotta verde quartiere Stadio Sud Gebbione ()

Una vetrina per le attività locali

L’iniziativa “Adotta il Verde” non è soltanto un atto di amore verso Reggio Calabria, ma offre anche un importante ritorno d’immagine per le attività economiche e gli studi privati. L’adozione degli spazi verdi, infatti, è normata da un’apposita convenzione che permette ai contraenti di pubblicizzare la propria collaborazione con l’Ente. Come? Attraverso l’installazione di un cartello informativo (di dimensioni massime 50×50 cm, nel numero massimo di uno ogni 500 mq di area affidata) su cui apporre il proprio nome o logo. Un’opportunità eccellente per commercianti e professionisti per legare il proprio marchio a un’azione di responsabilità civica e rispetto per l’ambiente.

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Come avviare l’adozione

Come avviare l’adozione è semplice. Per garantire l’uniformità visiva, l’Amministrazione ha già predisposto un modello standard per le targhette, scaricabile online.

La città è la nostra casa: con “Adotta il Verde”, supportati dal comitato di quartiere, renderla più accogliente e curata oggi è davvero alla portata di tutti.

Contatti

Mail: comitatostadiosudgebbione@gmail.com
Pec: comitatostadiosudgebbione@pec.it

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