‘Adotta il verde’ a Reggio: il Comitato Stadio Sud-Gebbione a sostegno dell’iniziativa – FOTO

Prendersi cura della propria città è un impegno che appartiene a ciascuno di noi. Rilanciando con forza le politiche di salvaguardia e cura dell’ambiente, già da qualche tempo, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria promuove la campagna di sensibilizzazione “Adotta il Verde“, un progetto virtuoso che mira a restituire decoro e bellezza agli spazi verdi pubblici attraverso la partecipazione attiva della comunità.

Il messaggio rivolto alla città è chiaro: chiunque può partecipare all’iniziativa

La chiamata non è infatti limitata solo alle scuole o alle grandi associazioni, ma è rivolta apertamente all’intera cittadinanza, ai commercianti, ai professionisti e alle imprese locali. Adottare un’aiuola o un piccolo giardino è un gesto concreto di civiltà, un modo per dimostrare che le aree verdi comunali non sono “di nessuno”, ma appartengono all’intera collettività.

Il supporto del Comitato di Quartiere Stadio Sud – Gebbione

Per chi volesse aderire ma teme di non avere le informazioni o l’esperienza necessarie per iniziare, c’è un’importante garanzia: nessun partecipante sarà lasciato solo. I cittadini, gli esercenti e i professionisti che decideranno di sposare la causa saranno infatti seguiti attivamente dal comitato di quartiere, che farà da guida e da punto di riferimento per facilitare la gestione degli spazi. Un vero e proprio lavoro di squadra che, oltre a migliorare l’estetica urbana, contribuirà a rafforzare il tessuto sociale e i legami di vicinato.

Una vetrina per le attività locali

L’iniziativa “Adotta il Verde” non è soltanto un atto di amore verso Reggio Calabria, ma offre anche un importante ritorno d’immagine per le attività economiche e gli studi privati. L’adozione degli spazi verdi, infatti, è normata da un’apposita convenzione che permette ai contraenti di pubblicizzare la propria collaborazione con l’Ente. Come? Attraverso l’installazione di un cartello informativo (di dimensioni massime 50×50 cm, nel numero massimo di uno ogni 500 mq di area affidata) su cui apporre il proprio nome o logo. Un’opportunità eccellente per commercianti e professionisti per legare il proprio marchio a un’azione di responsabilità civica e rispetto per l’ambiente.

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Come avviare l’adozione

Come avviare l’adozione è semplice. Per garantire l’uniformità visiva, l’Amministrazione ha già predisposto un modello standard per le targhette, scaricabile online.

La città è la nostra casa: con “Adotta il Verde”, supportati dal comitato di quartiere, renderla più accogliente e curata oggi è davvero alla portata di tutti.

Contatti

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