Reggio, tutto pronto per la XXI edizione de “I Tesori del Mediterraneo”

Dal 31 luglio al 2 agosto, Reggio Calabria accoglierà la XXI edizione de “I Tesori del Mediterraneo”.

La manifestazione, evento storicizzato della Regione Calabria e istituzionalizzato e finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si propone come un appuntamento di caratura nazionale, capace di catalizzare l’attenzione su un modello di sviluppo che unisce cultura, turismo, spettacolo, sport di alto profilo e confronto istituzionale.

Un modello di sviluppo rivolto al Mediterraneo

“Attraverso un format originale e coinvolgente, che integra la spettacolarità della Regata del Mediterraneo con il dibattito dei salotti televisivi – è scritto in una nota – l’intrattenimento degli spettacoli affidato a ospiti di prestigio e il valore culturale del Premio Letterario Apollo, la manifestazione crea un ecosistema in cui enti, aziende e protagonisti della scena culturale nazionale interagiscono per generare valore aggiunto. Non si tratta solo di valorizzare un territorio, ma di offrire uno spazio di confronto cruciale per le filiere produttive e culturali che guardano al Mediterraneo come orizzonte di crescita”.

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