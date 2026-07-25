Saline Joniche, bagnanti salvano una tartaruga marina

Una tartaruga marina ferita al collo dalle reti è stata salvata a Saline Joniche grazie ai bagnanti e al tempestivo intervento della Guardia Costiera. FOTO

Una tartaruga marina è stata salvata questa mattina nelle acque di Saline Joniche, dopo essere rimasta impigliata in reti e buste di plastica a circa 30 metri dalla riva.

A notare l’animale sott’acqua è stato un bagnante, il dott. Domenico Romeo che stava nuotando. Dopo aver fatto chiamare la Guardia Costiera, ha atteso circa venti minuti che la tartaruga riemergesse per respirare, prima di afferrare le reti e iniziare a trascinarla verso la spiaggia per tentare di liberarla.

Il difficile recupero della tartaruga

L’operazione si è rivelata particolarmente faticosa a causa della potente opposizione della tartaruga. A pochi metri dalla riva, il bagnante si è trovato in difficoltà e ha avuto bisogno dell’intervento della moglie e di un’altra persona presente in spiaggia.

«L’operazione è stata faticosissima per l’opposizione potente della tartaruga, tanto che a pochi metri dalla riva mi sono trovato in difficoltà e non l’avrei spuntata senza l’aiuto di mia moglie e di un altro bagnante», afferma il dott. Domenico Romeo, prodigatosi per il salvataggio.

Una volta raggiunta la riva, altri volontari si sono uniti alle operazioni. Le reti sono state tagliate e la tartaruga è stata finalmente liberata, per essere poi consegnata agli addetti della Guardia Costiera, nel frattempo tempestivamente sopraggiunti.

La ferita provocata dalle reti

La tartaruga appariva in buone condizioni, ma presentava una ferita circolare intorno al collo, causata dalla lunga costrizione delle reti nelle quali era rimasta intrappolata.

L’intervento dei bagnanti e il successivo arrivo della Guardia Costiera hanno consentito di liberare l’animale e affidarlo agli addetti.